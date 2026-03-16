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台中北屯議員藍白提名 月底拚民調

聯合報／ 記者余采瀅陳秋雲／台中報導

台中市議員北屯選區在二○二六年選舉將新增一席，增為七席。由於北屯區向來被視為台中市長盧秀燕的重要政治版圖，藍營在地方選舉長期維持領先，至少三位新人爭取下屆議員提名，國民黨市黨部將納入民眾黨參選人一起民調，三月底決定人選。

2026九合一選舉

北屯區第三勢力民眾黨多人爭取黨內提名，民眾黨希望國民黨不要提滿五席，以現任席次四席就好，保留市長藍白合作的空間。不過國民黨新人向黨中央保證「自己可以贏」，最後交由民調決定。

國民黨台中市黨部主委蘇柏興表示，目前確定爭取連任的現任議員為沈佑蓮與賴順仁。至於最終提名人數是四或五人，仍待民調結果決定。

黨部規畫將台灣民眾黨擬參選人吳皇昇納入民調評估。黨內人士指出，若是國民黨新人民調表現不敵吳皇昇，黨部採「提四席」，即兩名現任議員搭配兩名新人出戰。

若新人整體民調優於吳皇昇，則可能擴大至「五人提名」，以鞏固藍營基本盤，預計三月底完成民調。

國民黨目前至少有三名新人爭取提名，包括盧市府運動局專委吳宗學、曾任市黨部發言人的許育璿，以及台中市工業策進會前副總幹事顏建程。三人近期均密集經營地方、強化曝光，黨內競爭氣氛正在逐漸升高。

派系與人脈布局也同步浮上檯面，前市議員黃健豪當選立委後留下地方組織空間，目前力挺許育璿接棒。

而原任議員陳成添轉任台中地區農會理事長後，則全力支持吳宗學。至於長期在地耕耘的顏建程，則向黨中央強調「自己一定能贏」，黨中央與地方黨部正綜合評估整體勝選結構。

在野陣營方面，民主進步黨提名三人參選，包括將尋求連任的現任議員謝家宜、由資深議員曾朝榮交棒的新人曾咨耀，以及曾任前立委林靜宜助理的陳信秀。

國民黨 新人

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