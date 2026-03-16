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被賴鎖定戰桃市？黃世杰：黨若徵召 全力以赴

聯合報／ 記者黃婉婷鄭國樑張裕珍／連線報導
傳法務部政務次長黃世杰被兼任民進黨主席的賴清德總統鎖定出戰桃園市長。圖／行政院提供
傳法務部政務次長黃世杰被兼任民進黨主席的賴清德總統鎖定出戰桃園市長。圖／行政院提供

民進黨桃園市長人選有進度，兼任民進黨主席的賴清德總統原先鎖定立委王義川但遭婉拒，現已轉向桃園前立委、法務部政務次長黃世杰出戰。

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黃世杰昨晚受訪表示，「黨若徵召我，當然是全力以赴」。

據了解，賴總統曾二度徵詢王義川意見，但最後遭婉拒，賴轉向鎖定曾任在地立委的黃世杰出戰，主要考量黃有在地選戰經驗，也熟悉地方事務，更有中央歷練，有機會挑戰現任的桃園市長張善政，替民進黨在桃園打出漂亮一仗。

黃世杰昨晚接受記者訪問表示，他是桃園子弟，對桃園的事情都有一份感情與責任，不過，他現在接了行政團隊的工作，以現在的工作為重；但他也說，若被黨徵召，當然是全力以赴。

王義川昨天受訪表示，議員黨內初選過後才會討論市長提名人選，而且會找黨籍議員討論。

地方人士說，黃世杰曾是桃園市前市長鄭文燦的子弟兵，加上他的父親黃金德又是前桃園農田水利會總幹事，桃園基層本就期待黨能推出在地人選，若黃世杰能代表民進黨出戰桃園，會是不錯的一步。

黃世杰畢業於建國中學，與現任台北市長蔣萬安是建中同班同學，後攻讀台大法律系學士、台大法研所碩士，再赴美取得美國哥倫比亞大學法學碩士；曾任桃園立委、桃園市政府顧問、桃園市政府參議。

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