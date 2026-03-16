被賴鎖定戰桃市？黃世杰：黨若徵召 全力以赴

民進黨桃園市長人選有進度，兼任民進黨主席的賴清德總統原先鎖定立委王義川但遭婉拒，現已轉向桃園前立委、法務部政務次長黃世杰出戰。

黃世杰昨晚受訪表示，「黨若徵召我，當然是全力以赴」。

據了解，賴總統曾二度徵詢王義川意見，但最後遭婉拒，賴轉向鎖定曾任在地立委的黃世杰出戰，主要考量黃有在地選戰經驗，也熟悉地方事務，更有中央歷練，有機會挑戰現任的桃園市長張善政，替民進黨在桃園打出漂亮一仗。

黃世杰昨晚接受記者訪問表示，他是桃園子弟，對桃園的事情都有一份感情與責任，不過，他現在接了行政團隊的工作，以現在的工作為重；但他也說，若被黨徵召，當然是全力以赴。

王義川昨天受訪表示，議員黨內初選過後才會討論市長提名人選，而且會找黨籍議員討論。

地方人士說，黃世杰曾是桃園市前市長鄭文燦的子弟兵，加上他的父親黃金德又是前桃園農田水利會總幹事，桃園基層本就期待黨能推出在地人選，若黃世杰能代表民進黨出戰桃園，會是不錯的一步。

黃世杰畢業於建國中學，與現任台北市長蔣萬安是建中同班同學，後攻讀台大法律系學士、台大法研所碩士，再赴美取得美國哥倫比亞大學法學碩士；曾任桃園立委、桃園市政府顧問、桃園市政府參議。