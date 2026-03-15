快訊

綠營桃園市長提名有譜？ 法務部次長黃世杰可望出線…父黃金德：沒聽說

二度徵詢王義川遭婉拒…傳賴總統鎖定他出戰桃園市長 地方人士：不錯的一步

美能源部長萊特：伊朗衝突幾周內勢必結束 石油供給將反彈

聽新聞
0:00 / 0:00

被鎖定出戰桃園市長？黃世杰表態「黨若徵召全力以赴」 明早將統一回應

聯合報／ 記者鄭國樑張裕珍／桃園報導
傳法務部政務次長黃世杰被兼任民進黨主席的賴清德總統鎖定出戰桃園市長。圖／行政院提供
傳法務部政務次長黃世杰被兼任民進黨主席的賴清德總統鎖定出戰桃園市長。圖／行政院提供

下屆桃園市長選舉，國民黨市長張善政爭取連任態勢底定，後續待黨中央正式提名，但民進黨要派誰對戰張善政，卻始終難產。今晚傳出賴清德總統最新屬意法務部次長、前立委黃世杰，黃晚間受訪回應，黨若徵召，他當然全力以付；明天早上將有統一回應說明。

2026九合一選舉

本屆2022年的桃園市長選戰，國民黨張善政擊敗民進黨派出的立委鄭運鵬，隨著張善政任內支持度越來越高，民進黨始終沒有確切對戰人選。可能人選不少包括總統府副秘書長何志偉、立委王義川與黃世杰，之前如行政院秘書長張惇涵、環境部長彭啓明、民進黨中央黨部前秘書長林右昌等多人也曾被點名。

民進黨原本計畫農曆春節前定案人選，但卻遲遲未有新進度，地方政壇密切關注。王義川、何志偉今天不約而同到桃園輔選綠營議員，王受訪說，待議員黨內初選過後才會討論市長提名人選；何則回應大家都是兄弟姊妹，「團結真有力」，大家團結，一起努力。

今晚有媒體報導指王義川日前在與黨主席賴清德會面時，已經婉拒參選桃園市長，最新人選為黃世杰，報導並指黃的友人表示黃說尊重民進黨機制，看似已同意。

針對是否將代表民進黨參選下屆桃園市長？黃世杰今晚受訪表示，自己是桃園子弟，對桃園的事情有份感情與責任，不過，他已接了行政團隊工作，以現在的工作為重。至於是否參選？黃世杰則大方表態，「黨若徵召我，當然是全力以赴」。預計明天早上7時將統一回應此事。

黃世杰父親、前桃園農田水利會總幹事黃金德今晚說，黃世杰這幾天都在台北，沒回桃園，也沒聽他說要選市長，不過這種事要黃世杰自己說明和決定。

王義川 法務部 黃世杰 民進黨 張善政 賴清德 桃園

延伸閱讀

民進黨桃園市長提名有譜？ 法務部次長黃世杰可望出線

被賴總統鎖定？傳代表綠營出戰桃園市長 黃世杰親回：黨若徵召全力以赴

綠桃園市長人選未決...新人各自找母雞 現任跨區拚串聯

新北提名李四川 鄭麗文：發揮最強引擎作用

相關新聞

王義川婉拒參選 傳賴總統鎖定他出戰桃園市長

民進黨桃園市長人選有進度，今天有媒體報導指出，兼任民進黨主席的賴清德總統原先鎖定立委王義川但遭婉拒，現已轉向桃園前立委、法務部政務次長黃世杰出戰。綠營基層對此並不意外，地方人士指出，黃以當前工作為重，但若獲徵召，會尊重黨的機制。

握手畫面！李四川參選後首次同框蘇巧慧 三重果菜市場福宴藍綠同場

三重果菜市場福德宮建廟30周年，今舉辦平安福宴晚會，新北政壇藍綠重量級人物接連到場，國民黨新北市長參選人李四川、民進黨新北市長參選人蘇巧慧同場拚人氣。

陳其邁為何拱謝震武選台北市長？ 邱于軒：也許邁邁想自己選

民進黨下屆台北市長參選人未定，高雄市長陳其邁日前開玩笑，建議律師謝震武參選的言論持續發酵，國民黨議員邱于軒今天表示，最近民進黨台北市長人選討論熱烈，高雄市長陳其邁似乎比誰都關心，真相不單純，也許是陳其邁自己想選才會跨區指導。

館長願邀藍白候選人上直播 看好藍白合作「誰贏就挺誰」

網紅「館長」陳之漢今前往民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌競選總部參訪，談及未來直播節目是否邀請各營政治人物參與時，陳之漢表示，只要有時間，他願意邀請各黨政治人物上節目交流，包含國民黨可能參選新北市長的李四川，「藍綠白都可以」，但也開嗆目前民進黨人士「可能不太敢來」。

藍營竹縣長政見發表爆插曲 徐欣瑩控干擾喊重錄…陳見賢：還好吧

國民黨新竹縣長初選由副縣長陳見賢與立委徐欣瑩競爭，今下午舉辦電視政見說明會，但現場卻出現插曲。徐欣瑩指控發言過程多次受到攝影棚雜音干擾，影響表現，當場要求重錄；陳見賢則表示確實有干擾，但影響不大，自己有一點緊張倒是真的。

在野合作 藍白共推政見 正視民生

迎戰年底地方選戰，國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌昨辦共同願景記者會，在回應二○二六藍白合時，黃國昌說，上周和鄭初步交換意見後達成共識，最好的方式是全民調，兩黨將各推三名代表協議具體內容， 也會簽署政黨合作協議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。