被鎖定出戰桃園市長？黃世杰表態「黨若徵召全力以赴」 明早將統一回應

下屆桃園市長選舉，國民黨市長張善政爭取連任態勢底定，後續待黨中央正式提名，但民進黨要派誰對戰張善政，卻始終難產。今晚傳出賴清德總統最新屬意法務部次長、前立委黃世杰，黃晚間受訪回應，黨若徵召，他當然全力以付；明天早上將有統一回應說明。

本屆2022年的桃園市長選戰，國民黨張善政擊敗民進黨派出的立委鄭運鵬，隨著張善政任內支持度越來越高，民進黨始終沒有確切對戰人選。可能人選不少包括總統府副秘書長何志偉、立委王義川與黃世杰，之前如行政院秘書長張惇涵、環境部長彭啓明、民進黨中央黨部前秘書長林右昌等多人也曾被點名。

民進黨原本計畫農曆春節前定案人選，但卻遲遲未有新進度，地方政壇密切關注。王義川、何志偉今天不約而同到桃園輔選綠營議員，王受訪說，待議員黨內初選過後才會討論市長提名人選；何則回應大家都是兄弟姊妹，「團結真有力」，大家團結，一起努力。

今晚有媒體報導指王義川日前在與黨主席賴清德會面時，已經婉拒參選桃園市長，最新人選為黃世杰，報導並指黃的友人表示黃說尊重民進黨機制，看似已同意。

針對是否將代表民進黨參選下屆桃園市長？黃世杰今晚受訪表示，自己是桃園子弟，對桃園的事情有份感情與責任，不過，他已接了行政團隊工作，以現在的工作為重。至於是否參選？黃世杰則大方表態，「黨若徵召我，當然是全力以赴」。預計明天早上7時將統一回應此事。

黃世杰父親、前桃園農田水利會總幹事黃金德今晚說，黃世杰這幾天都在台北，沒回桃園，也沒聽他說要選市長，不過這種事要黃世杰自己說明和決定。