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民進黨桃園市長提名有譜？ 法務部次長黃世杰可望出線
桃園市下屆市長選舉遲不見民進黨推人選，媒體報導立委王義川日前在與黨主席賴清德會面時，已經婉拒，最新人選為法務部次長黃世杰，報導指出黃的友人表示黃說尊民進黨機制，看似已同意。
2026九合一選舉
記者今晚連絡黃世杰未接電話，無從得知本人選桃園市長意願，不過黃的父親黃金德（桃園農田水利會改制前任總幹事）表示黃世杰這幾天都在台北，沒回桃園，也沒聽他說要選市長，不過這種事要黃世杰自己說明和決定。
王義川今天受訪表示，議員黨內初選過後才會討論市長提名人權，而且會找黨籍議員討論。桃園民進黨人士說，目前的消息是黨中央四月會討論，但是還沒聽到像王義川說的會找議員討論；對於媒體報導賴清德屬意黃世杰，原因是有選舉經驗、接地氣，不過地方親民進黨人士表示黃也有需要克服的問題，包括家人是否支持他選舉，另外，黃世杰即使有意願參選，但也有可能選立委。
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