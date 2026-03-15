快訊

綠營桃園市長提名有譜？ 法務部次長黃世杰可望出線…父黃金德：沒聽說

二度徵詢王義川遭婉拒…傳賴總統鎖定他出戰桃園市長 地方人士：不錯的一步

美能源部長萊特：伊朗衝突幾周內勢必結束 石油供給將反彈

聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨桃園市長提名有譜？ 法務部次長黃世杰可望出線

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
黃世杰傳出被看好下屆民進黨桃園市長提名參選人。圖／黃世杰臉書
黃世杰傳出被看好下屆民進黨桃園市長提名參選人。圖／黃世杰臉書

桃園市下屆市長選舉遲不見民進黨推人選，媒體報導立委王義川日前在與黨主席賴清德會面時，已經婉拒，最新人選為法務部次長黃世杰，報導指出黃的友人表示黃說尊民進黨機制，看似已同意。

2026九合一選舉

記者今晚連絡黃世杰未接電話，無從得知本人選桃園市長意願，不過黃的父親黃金德（桃園農田水利會改制前任總幹事）表示黃世杰這幾天都在台北，沒回桃園，也沒聽他說要選市長，不過這種事要黃世杰自己說明和決定。

王義川今天受訪表示，議員黨內初選過後才會討論市長提名人權，而且會找黨籍議員討論。桃園民進黨人士說，目前的消息是黨中央四月會討論，但是還沒聽到像王義川說的會找議員討論；對於媒體報導賴清德屬意黃世杰，原因是有選舉經驗、接地氣，不過地方親民進黨人士表示黃也有需要克服的問題，包括家人是否支持他選舉，另外，黃世杰即使有意願參選，但也有可能選立委。

桃園 王義川 黃世杰 民進黨 賴清德

延伸閱讀

王義川婉拒戰桃市 傳賴清德鎖定他出戰桃園市長

被賴總統鎖定？傳代表綠營出戰桃園市長 黃世杰親回：黨若徵召全力以赴

民進黨北市議員初選落幕 牽動派系版圖

綠桃園市長人選未決...新人各自找母雞 現任跨區拚串聯

相關新聞

王義川婉拒參選 傳賴總統鎖定他出戰桃園市長

民進黨桃園市長人選有進度，今天有媒體報導指出，兼任民進黨主席的賴清德總統原先鎖定立委王義川但遭婉拒，現已轉向桃園前立委、法務部政務次長黃世杰出戰。綠營基層對此並不意外，地方人士指出，黃以當前工作為重，但若獲徵召，會尊重黨的機制。

握手畫面！李四川參選後首次同框蘇巧慧 三重果菜市場福宴藍綠同場

三重果菜市場福德宮建廟30周年，今舉辦平安福宴晚會，新北政壇藍綠重量級人物接連到場，國民黨新北市長參選人李四川、民進黨新北市長參選人蘇巧慧同場拚人氣。

被鎖定出戰桃園市長？黃世杰表態「黨若徵召全力以赴」 明早將統一回應

下屆桃園市長選舉，國民黨市長張善政爭取連任態勢底定，後續待黨中央正式提名，但民進黨要派誰對戰張善政，卻始終難產。今晚傳出賴清德總統最新屬意法務部次長、前立委黃世杰，黃晚間受訪回應，黨若徵召，他當然全力以付；明天早上將有統一回應說明。

陳其邁為何拱謝震武選台北市長？ 邱于軒：也許邁邁想自己選

民進黨下屆台北市長參選人未定，高雄市長陳其邁日前開玩笑，建議律師謝震武參選的言論持續發酵，國民黨議員邱于軒今天表示，最近民進黨台北市長人選討論熱烈，高雄市長陳其邁似乎比誰都關心，真相不單純，也許是陳其邁自己想選才會跨區指導。

館長願邀藍白候選人上直播 看好藍白合作「誰贏就挺誰」

網紅「館長」陳之漢今前往民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌競選總部參訪，談及未來直播節目是否邀請各營政治人物參與時，陳之漢表示，只要有時間，他願意邀請各黨政治人物上節目交流，包含國民黨可能參選新北市長的李四川，「藍綠白都可以」，但也開嗆目前民進黨人士「可能不太敢來」。

藍營竹縣長政見發表爆插曲 徐欣瑩控干擾喊重錄…陳見賢：還好吧

國民黨新竹縣長初選由副縣長陳見賢與立委徐欣瑩競爭，今下午舉辦電視政見說明會，但現場卻出現插曲。徐欣瑩指控發言過程多次受到攝影棚雜音干擾，影響表現，當場要求重錄；陳見賢則表示確實有干擾，但影響不大，自己有一點緊張倒是真的。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。