王義川婉拒參選 傳賴總統鎖定他出戰桃園市長

民進黨桃園市長人選有進度，今天有媒體報導指出，兼任民進黨主席的賴清德總統原先鎖定立委王義川但遭婉拒，現已轉向桃園前立委、法務部政務次長黃世杰出戰。綠營基層對此並不意外，地方人士指出，黃以當前工作為重，但若獲徵召，會尊重黨的機制。

民進黨地方選舉布局，參選桃園市長檯面上的可能人選包括正國會立委王義川、總統府副秘書長何志偉，以及黃世杰。

據了解，賴總統曾二度徵詢王義川意見，但最後遭婉拒；媒體報導，賴有意鎖定曾任在地立委的黃世杰出戰，主要考量黃有在地選戰經驗，也熟悉地方事務，更有中央歷練，有機會挑戰現任的桃園市長張善政，替民進黨在桃園打出漂亮一仗。

地方人士指出，黃世杰接任次長後，仍舊勤走地方，且不限原來的立委選區，也會在不少行程看到他陪同行政院長卓榮泰出席活動。

地方人士說，黃世杰曾是前桃園市長鄭文燦的子弟兵，加上他的父親黃金德又是前桃園農田水利會總幹事，桃園基層本就期待黨能推出在地人選，若黃世杰能代表民進黨出戰桃園，會是不錯的一步。

黃世杰是美國哥倫比亞大學法律碩士、國立台灣大學法律研究所碩士，曾任桃園立委、桃園市政府顧問、桃園市政府參議。