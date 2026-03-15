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握手畫面！李四川參選後首次同框蘇巧慧 三重果菜市場福宴藍綠同場

聯合報／ 記者張策／新北報導
國民黨新北市長參選人李四川（左）與民進黨新北市長參選人蘇巧慧今在三重果菜市場首度同框。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（左）與民進黨新北市長參選人蘇巧慧今在三重果菜市場首度同框。記者張策／攝影

三重果菜市場福德宮建廟30周年，今舉辦平安福宴晚會，新北政壇藍綠重量級人物接連到場，國民黨新北市長參選人李四川、民進黨新北市長參選人蘇巧慧同場拚人氣。

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據了解，李四川與蘇巧慧近期已6次同場，但時間皆錯開未碰面，直到今晚兩人才在會場動線上首次相遇並握手寒暄。這也是國民黨宣布徵召李四川參選新北市長後，兩人首度同框，引發外界關注。

侯友宜晚間約7時抵達致詞後離場，侯致詞時高喊「期待李四川好好接棒、好好建設」，而李四川約7時20分到現場逐桌敬酒，蘇巧慧則於晚間8時左右抵達。蘇巧慧到場時，侯友宜已離開現場，蘇巧慧與正在敬酒的李四川在會場動線上相遇，兩人握手寒暄，成為李四川宣布參選後首度與蘇巧慧同場互動。

據現場觀察，蘇巧慧逐桌敬酒時與李四川迎面碰上，雙方握手寒暄。蘇巧慧向李四川表示「大家一起保佑，一起為新北加油」，李四川則滿臉笑容回應並持續向在場人士握手致意，兩人互動氣氛和緩。

侯友宜致詞時表示，三重果菜市場福德宮建廟30周年舉辦平安福宴，感謝林清泉主委與所有信眾共同祈福，也感謝福德正神長年庇佑。他指出，三重果菜市場自民國75年成立至今已約40年，每年水果交易量約16萬公噸，供應整個大台北地區，不僅帶動產業發展，也讓地方安居樂業。他也宣布捐贈20萬元給「好日子愛心大平台」，盼結合社會力量持續照顧需要幫助的市民。

侯友宜並提到，市府近年推動果菜市場轉型，希望在營運不中斷的前提下，以平面式方式完成改造。他表示，任內會讓方向更加明確，並期待「把棒子交給下一代」，盼未來由李四川接棒持續建設新北，讓既有基礎做得更好。

李四川則在致詞時表示，祝福土地公生日快樂，保佑三重果菜市場每天平安、大家生意興隆。他說，自己過去在台北縣、新北市都有服務經驗，也曾到高雄、台北市工作，如今希望回到新北市服務，盼鄉親繼續支持，也呼籲大家一同支持國民黨提名的議員候選人，讓團隊能高票當選、一起為地方打拚。

國民黨副主席李乾龍（右）在會中與國民黨新北市長參選人李四川不斷溝通交流。記者張策／攝影
國民黨副主席李乾龍（右）在會中與國民黨新北市長參選人李四川不斷溝通交流。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（右）到場時與新北市長侯友宜握手致意。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（右）到場時與新北市長侯友宜握手致意。記者張策／攝影

新北市長侯友宜致詞結束後進行參拜。記者張策／攝影
新北市長侯友宜致詞結束後進行參拜。記者張策／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）今出席三重果菜市場福德宮平安福宴晚會。記者張策／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）今出席三重果菜市場福德宮平安福宴晚會。記者張策／攝影

現場來賓在舞台上進行大合影。記者張策／攝影
現場來賓在舞台上進行大合影。記者張策／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）今出席三重果菜市場福德宮平安福宴晚會。記者張策／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）今出席三重果菜市場福德宮平安福宴晚會。記者張策／攝影

新北市長侯友宜致詞時高喊「期待李四川好好接棒、好好建設」。記者張策／攝影
新北市長侯友宜致詞時高喊「期待李四川好好接棒、好好建設」。記者張策／攝影

國民黨副主席李乾龍（右）與新北市長侯友宜握手致意。記者張策／攝影
國民黨副主席李乾龍（右）與新北市長侯友宜握手致意。記者張策／攝影

新北 侯友宜 國民黨

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