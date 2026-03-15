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被賴總統鎖定？傳代表綠營出戰桃園市長 黃世杰親回：黨若徵召全力以赴

中央社／ 台北15日電
法務部政務次長黃世杰也被點名可能參選桃園市長。圖／行政院提供 黃婉婷
法務部政務次長黃世杰也被點名可能參選桃園市長。圖／行政院提供 黃婉婷

媒體報導指，兼任民進黨主席的總統賴清德已鎖定前桃園立委、法務部政務次長黃世杰出戰桃園市長。對此，黃世杰今天受訪表示，他在行政團隊工作，以現在的工作為重，不過，黨若徵召，他當然全力以赴。

2026九合一選舉

民進黨布局2026，參選桃園市長可能人選，包括立委王義川、總統府副秘書長何志偉、法務部政務次長黃世杰都被點名；今天傳出，賴總統已鎖定黃世杰出戰桃園市長，挑戰現任的桃園市長張善政。

黃世杰晚間接受中央社記者訪問表示，他是桃園子弟，對桃園的事情都有一份感情與責任，不過，他現在接了行政團隊的工作，以現在的工作為重。

記者進一步詢問黃世杰，若民進黨決定徵召參選桃園市長，他的意願如何；黃世杰說，「黨若徵召我，當然是全力以赴」。

黃世杰是美國哥倫比亞大學法律碩士、國立台灣大學法律研究所碩士，曾任桃園立委、桃園市政府顧問、桃園市政府參議。

黃世杰 民進黨 法務部 賴清德

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