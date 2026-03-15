民調超車李四川？ 蘇巧慧：提出政見願景爭取新北升級

新北市三重果菜市場今舉辦平安福宴晚會，民進黨新北市長參選人蘇巧慧出席並接受媒體聯訪。對於近期有民調顯示其支持度首度超過國民黨人選李四川，蘇巧慧表示，非常感謝新北市民的溫暖與肯定，近來在各地走訪時，也感受到民眾對她的認識與認同逐漸提升，這些都是一步一腳印努力累積的成果。

蘇巧慧指出，自己是最早宣布參選、也是最早提出政見的人，過去一段時間已走訪新北各地，希望透過提出政策願景，向市民說明未來發展方向。她認為，及早提出政見並向市民報告，是對選戰負責任的態度，也希望能獲得更多市民認同。

蘇巧慧也感謝民進黨在新北的團隊支持。她表示，包括立委李坤城等人在三重、蘆洲地區給予相當多協助，各地綠營議員也將基層聽到的各項意見帶回團隊討論，讓政策內容更貼近市民需求。

她說，正因為有團隊共同整合地方意見，才能提出包括免費營養午餐、長者裝置假牙補助以及敬老卡升級等「六大福利政見」。未來也會持續與新北團隊合作，爭取市民支持，「讓新北市一起升級」。