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民調超車李四川？ 蘇巧慧：提出政見願景爭取新北升級

聯合報／ 記者張策／新北報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示感受到民眾對她的認識與認同逐漸提升，這些都是一步一腳印努力累積的成果。記者張策／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示感受到民眾對她的認識與認同逐漸提升，這些都是一步一腳印努力累積的成果。記者張策／攝影

新北市三重果菜市場今舉辦平安福宴晚會，民進黨新北市長參選人蘇巧慧出席並接受媒體聯訪。對於近期有民調顯示其支持度首度超過國民黨人選李四川，蘇巧慧表示，非常感謝新北市民的溫暖與肯定，近來在各地走訪時，也感受到民眾對她的認識與認同逐漸提升，這些都是一步一腳印努力累積的成果。

2026九合一選舉

蘇巧慧指出，自己是最早宣布參選、也是最早提出政見的人，過去一段時間已走訪新北各地，希望透過提出政策願景，向市民說明未來發展方向。她認為，及早提出政見並向市民報告，是對選戰負責任的態度，也希望能獲得更多市民認同。

蘇巧慧也感謝民進黨在新北的團隊支持。她表示，包括立委李坤城等人在三重、蘆洲地區給予相當多協助，各地綠營議員也將基層聽到的各項意見帶回團隊討論，讓政策內容更貼近市民需求。

她說，正因為有團隊共同整合地方意見，才能提出包括免費營養午餐、長者裝置假牙補助以及敬老卡升級等「六大福利政見」。未來也會持續與新北團隊合作，爭取市民支持，「讓新北市一起升級」。

政見 蘇巧慧 民進黨 李四川 民調

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