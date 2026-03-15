陳怡君若脫黨將添變數 林亮君：黨對政治工作者要求是清廉勤政
民進黨北市議員初選結果出爐，民進黨在中山大同確定提名四席，但涉助理費等案被停權的現任議員陳怡君可能脫黨參選，為綠選情添變數。林亮君今表示，民進黨對所有政治工作者的要求就是清廉勤政，希望大家能支持黨提名的人，不要因一時心軟造成遺憾。
2026九合一選舉
紙風車劇團今晚在成淵高中演出，林亮君出席活動受訪，對於首度參與民進黨黨內初選，這次黨提名四席，與現任議員顏若芳、新人朱政騏及林子揚通過初選，不過黨內提名四席，但若被停權的現任議員陳怡君脫黨參選，恐讓選情添變數，黨提名人選可能掉一席。
林亮君說，這當然是這一次選舉的變數，她覺得民進黨籍所有候選人、民進黨對所有政治工作者的要求就是清廉勤政，這是大家對自己的最高標準，希望大家能支持所有民進黨所提名的議員候選人，不要因為一時心軟而造成遺憾。
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