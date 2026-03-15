王世堅子弟兵雙落馬 周玉蔻喊話2028挺「她」林亮君回應了

民進黨北市議員初選結果出爐，被視為「堅系」立委王世堅子弟兵的賴俊翰、呂瀅瀅雙雙落馬。媒體人周玉蔻呼籲綠營明年黨內立委初選支持議員林亮君。林今被問是否有期許更上一層？林說，沒想過這問題，這次初選只是資格賽，希望11月28日議員選舉能獲選民肯定。

紙風車劇團今晚於台北市大同區成淵高中演出，今年適逢成淵高中創校130年，林亮君今天與黨發言人、黑潮城市發展協會理事長吳崢一同出席活動。

成淵高中校長劉葳蕤表示，今年十一月是成淵高中一百三十周年校慶，很感謝議員幫忙邀請到紙風車劇團，紙風車是一個充滿創意、文化張力的劇團，親子劇相當棒，也十分受歡迎。學校是教育跟社區、親子很好相互接壤的平台，能在學校展現文化氣息。

由於這次黨內初選民調，林亮君獲選區民調第一，周玉蔻也喊話2028挺林亮君，林今天被問及此看法，林說，初選只是資格賽，重點還是在11月28日的大選，會努力準備11月28日大選，尤其她是現任議員，有非常多選民服務及開議後很多市政議題要監督蔣萬安市府團體，「就是在位子上，持續認真做好每一天該做的工作，希望11月28日市民朋友給一個很好的成績單。」

媒體追問，是否期許自己更上一層樓？林亮君說，自己還沒想到這一塊，她覺得每一次選舉，都是讓市民打分數，希望能將過去八年成績，今年11月28日獲得選民的肯定。