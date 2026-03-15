想披藍袍參選新北市議員…徐巧芯不支持 蕭敬嚴：曾傷害同志深表歉意

國民黨前發言人蕭敬嚴爭取黨內初選出線，參選新北市議員，同黨台北市立委徐巧芯直言不支持，因蕭在大罷免期間唱和罷團。蕭敬嚴今晚在臉書貼文，指上綠營節目辯護，單純想讓黨更好，卻忽略過激言論，或對事實未周延查證，傷害到同志，他深表歉意。

蕭敬嚴爭取參選新北市議員第11選舉（汐止、萬里、金山）市議員，黨內初選競爭者包括台北市立委羅智強辦公室主任何元楷、擔任汐止區黨部主任的橋東里長陶威中、新北市政府民政局機要秘書張珀源。

徐巧芯日前談論選情，表示看到國民黨有非常多優秀年輕人出來參選，是好事，但唯一不支持的人是蕭敬嚴，因為在去年立委大罷免階段，國民黨相當團結，但跟著惡罷唱和起舞，甚至挺罷免的只有蕭敬嚴。

徐說，若蕭敬嚴是以無黨籍或加入民進黨參選，她一點都沒有意見，但不解在這時刻，蕭為何爭取國民黨籍參選？直言不支持，因為蕭在大罷免期間唱和罷團。

蕭敬嚴今晚在臉書貼文指出，他常單槍匹馬、毫無畏懼上綠營節目辯護交鋒，自認是展現無條件為黨付出的方式，但過去年輕，單純想讓黨更好，卻忽略過激言論傷害到黨內同志，或是未能對事實全貌周延的查證，都是他應負的責任，並深表歉意。

蕭敬嚴說，他會深切虛心檢討過去的發言，未來一定會更加謹言慎行，並盡最大努力，在汐止、金山、萬里當選新北市議員，為新北市議會國民黨團增加一份堅強戰力，也會力挺國民黨提名的新北市長參選人李四川順利當選。

蕭敬嚴也在臉書提及2022年他接受徵召，投入瑞芳、平溪、雙溪、貢寮艱困選區，為黨開疆闢土。2024年擔任廖先翔競選立委總幹事，助廖從綠營奪回汐止立委席次。他受國民黨栽培跟提攜，對國民黨的認同與感恩無比強烈，對國民黨的忠誠毋庸置疑。

國民黨前發言人蕭敬嚴爭取參選新北市議員，強調他對國民黨的認同與感恩無比強烈，對國民黨的忠誠毋庸置疑。圖／蕭敬嚴提供