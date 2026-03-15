陳其邁為何拱謝震武選台北市長？ 邱于軒：也許邁邁想自己選

民進黨下屆台北市長參選人未定，高雄市長陳其邁日前開玩笑，建議律師謝震武參選的言論持續發酵，國民黨議員邱于軒今天表示，最近民進黨台北市長人選討論熱烈，高雄市長陳其邁似乎比誰都關心，真相不單純，也許是陳其邁自己想選才會跨區指導。

高雄市長陳其邁是補選上任，兩屆、六年任期年底屆滿，不少地方人士預期，陳其邁下一步是前進行政院，國民黨高市議員邱于軒卻有不同看法，她分析陳其邁跨區指導背後的戰略布局，質疑「或許真相並不單純，也許邁邁是想自己選」。

她表示，比起黨外人選，陳其邁在黨內的參選資格與正當性絕對是首選，揮軍北上毫無門檻。其次，在民進黨接班梯隊中，陳其邁一直被視為最大的潛在實力者，若能攻下台北或在北部插旗，不僅能與中央分庭抗禮，更能直接在北部建立自己的子弟兵勢力。

此外，陳其邁若贏了可入主首都當市長，輸了則轉任行政院長，對政治生涯來說「進可攻、退可守」這是穩賺不賠的好棋。

但邱于軒也建議陳其邁不要「吃碗內、看碗外」，因為目前南部治理隱藏著市府追加福利形成財政負擔，以及人才流失、組織不穩的兩大隱憂。高雄國中小營養午餐免費、敬老卡額度暴增五倍，光這兩項利多追加預算近13億元；高雄的精銳局處首長紛紛被借調中央，基層區長仍有許多是代理狀態。