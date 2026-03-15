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批盧秀燕「少做少錯」 何欣純：提解決廚餘與環保危機方案

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
立委何欣純與台中市議員周永鴻今天在神岡區聯合舉辦市民座談會，現場湧入超過百人參加。圖／市議員周永鴻提供
立委何欣純與台中市議員周永鴻今天在神岡區聯合舉辦市民座談會，現場湧入超過百人參加。圖／市議員周永鴻提供

立委何欣純與台中市議員周永鴻今天在神岡區聯合舉辦市民座談會，現場湧入超過百人參加，何欣純提出四大施政願景，全方位「市政牛肉」是她參選台中市長政見。

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今天座談會神岡體育會理事長宋逢吉、社南里里長楊春福等多人到場力挺。何欣純表示，現任台中市長盧秀燕的施政態度猶如「少做少錯、不做不錯」，面對非洲豬瘟等市政危機時屢被看破手腳。她點出，盧市府任內對文山焚化爐與外埔綠能生態園區二期進度嚴重停滯，導致垃圾與廚餘去化問題日益惡化。

市議會民進黨團總召周永鴻表示，何欣純有其他市長參選人無法企及的三大特質，第一是深耕地方、服務專業，從地方產業到農業發展皆瞭如指掌；第二是出身基層，從縣議員一路歷練至立委，最懂市民對市政的期盼；第三是學歷亮眼、學識扎實，擁有英國名校約克大學碩士學位。周永鴻表示，何欣純若當選市長，不僅是市民之福，更能真正解決原縣區長期陷入邊緣化的窘境。

何欣純提出四大施政願景，多管齊下，解決廚餘與環保危機，提出完整的「廚餘去化政策」，計畫由市府購入大型處理機並興建處理廠，同時補助公有市場、大型連鎖餐飲業及清潔隊設置處理設備，透過分流與不同管道化整為零，以最快速度減少廚餘量。

「安心雙箭」強化治安與公安，補足警消缺額、提高警網布建與見警率，厚實基層防災救難防護力；導入AI智慧化與大數據盤點，精準布建治安與交通熱點的防護措施。

升級全齡社福與普發現金分紅：承諾「好的政策延續、不夠的加強」，針對長輩抱怨的敬老愛心卡，上任後將擴大使用範圍與補助額度。她說現行營養午餐「折衷版」補助，將孩子畫分兩個世界、貼上標籤，主張「國中小營養午餐不分公私立全面免費」。另將在市府財政許可及市議會支持下，推動普發現金分紅政策，讓市民共享城市發展成果。

加速捷運建設與完善交通路網，將加速推進捷運藍線、綜合規劃中的橘線，及行經神岡、潭子的紅線；在捷運路網完工前，優先著手改善公車路網，尤其是大幅增加神岡地區的路線與班次，解決學生族與長者的通勤煩惱。

營養午餐 周永鴻 盧秀燕

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