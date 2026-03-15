快訊

他懷疑被男大生傳染性病…當街砍殺後「警局呼呼大睡」 南檢聲請羈押

獨／法巴產險喊最快6月底要撤台！金管會證實：已收到申請

夫妻離婚36年 為了女兒再聯絡竟揭驚天祕密：孩子的爸不是他

聽新聞
0:00 / 0:00

台中大里造勢 江啟臣：當上市長要打造最好的「旗艦城」

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
江啟臣說，未來要讓台中市從幸福城市再升級成台灣各縣市最好的縣市，就像各種商店都有旗艦店一般，成為最好的「旗艦城」。記者黃寅／攝影
江啟臣說，未來要讓台中市從幸福城市再升級成台灣各縣市最好的縣市，就像各種商店都有旗艦店一般，成為最好的「旗艦城」。記者黃寅／攝影

立法院副院長江啟臣爭取國民黨台中市長提名，今天下午在大里金城宮舉辦造勢大會，他說，未來要讓台中市從幸福城市再升級成台灣各縣市最好的縣市，就像各種商店都有旗艦店一般，成為最好的「旗艦城。」

2026九合一選舉

江啟臣致詞連問群眾，台中市要不要更幸福？更宜居？更方便、國際化和更有知名度？台下大聲說「要！」江說，一定要！全世界不能只知道台灣有台北，還要有台中！該怎麼做，就是打造幸福的城市，比幸福升級的就是旗艦城市。

他說，所有的店都有旗艦店，也就是最具代表性、最完整的、服務最好，和各方面都是最好的那一家，這才叫做旗艦店。所以，各縣市最好的縣市就是旗艦城，我們希望台中市成為台灣的旗艦城。有三大目標，讓所有市民能夠安養樂活、安穩宜居、安居樂業，這就是他未來當市長的重要施政目標。

立委王育敏說，江啟臣跟市長盧秀燕一樣優秀，所以很多的國民黨員，希望江啟臣擔任台中市長。她拜託大家，接到電話民調能夠支持江啟臣。至於民調會不會被綠營反操作，她說，希望民進黨的好朋友尊重國民黨的初選，所有國民黨的黨員也堅定意志支持最優秀的人，不要受其他的意見的影響。

這場造勢活動由議員林碧秀舉辦，包括立委羅廷瑋、王育敏、李彥秀到場，大里、霧峰藍營重要基層人士出席，廣場坐滿。林碧秀形容，會到金城宮來的沒有過路客，都是真正在地且「相挺的」。

立法院副院長江啟臣爭取國民黨下屆台中市長提名的，今天下午在大里金城宮舉辦造勢大會。記者黃寅／攝影
立法院副院長江啟臣爭取國民黨下屆台中市長提名的，今天下午在大里金城宮舉辦造勢大會。記者黃寅／攝影

立委王育敏說，拜託大家接到電話民調能夠支持最優秀的江啟臣。記者黃寅／攝影
立委王育敏說，拜託大家接到電話民調能夠支持最優秀的江啟臣。記者黃寅／攝影

立委李彥秀到台中，力挺江啟臣。記者黃寅／攝影
立委李彥秀到台中，力挺江啟臣。記者黃寅／攝影

藍營支持者挺江啟臣，昨在大里金城宮舉辦造勢大會。記者黃寅／攝影
藍營支持者挺江啟臣，昨在大里金城宮舉辦造勢大會。記者黃寅／攝影

台中 江啟臣 台中市 國民黨

延伸閱讀

路跑／台中城市半程馬拉松清晨起跑 江啟臣楊瓊瓔都到場加油

盧秀燕喊「家和萬事興」 她提這兩事解析「像是政治口號」

藍營台中市長初選姐弟之爭…江啟臣大咖站台、楊瓊瓔市民開講

藍營台中市長初選 中間、綠營選民成民調勝負關鍵

相關新聞

館長願邀藍白候選人上直播 看好藍白合作「誰贏就挺誰」

網紅「館長」陳之漢今前往民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌競選總部參訪，談及未來直播節目是否邀請各營政治人物參與時，陳之漢表示，只要有時間，他願意邀請各黨政治人物上節目交流，包含國民黨可能參選新北市長的李四川，「藍綠白都可以」，但也開嗆目前民進黨人士「可能不太敢來」。

藍營竹縣長政見發表爆插曲 徐欣瑩控干擾喊重錄…陳見賢：還好吧

國民黨新竹縣長初選由副縣長陳見賢與立委徐欣瑩競爭，今下午舉辦電視政見說明會，但現場卻出現插曲。徐欣瑩指控發言過程多次受到攝影棚雜音干擾，影響表現，當場要求重錄；陳見賢則表示確實有干擾，但影響不大，自己有一點緊張倒是真的。

陳其邁為何拱謝震武選台北市長？ 邱于軒：也許邁邁想自己選

民進黨下屆台北市長參選人未定，高雄市長陳其邁日前開玩笑，建議律師謝震武參選的言論持續發酵，國民黨議員邱于軒今天表示，最近民進黨台北市長人選討論熱烈，高雄市長陳其邁似乎比誰都關心，真相不單純，也許是陳其邁自己想選才會跨區指導。

在野合作 藍白共推政見 正視民生

迎戰年底地方選戰，國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌昨辦共同願景記者會，在回應二○二六藍白合時，黃國昌說，上周和鄭初步交換意見後達成共識，最好的方式是全民調，兩黨將各推三名代表協議具體內容， 也會簽署政黨合作協議。

陳怡君若脫黨將添變數 林亮君：黨對政治工作者要求是清廉勤政

民進黨北市議員初選結果出爐，民進黨在中山大同確定提名四席，但涉助理費等案被停權的現任議員陳怡君可能脫黨參選，為綠選情添變數。林亮君今表示，民進黨對所有政治工作者的要求就是清廉勤政，希望大家能支持黨提名的人，不要因一時心軟造成遺憾。

王世堅子弟兵雙落馬 周玉蔻喊話2028挺「她」林亮君回應了

民進黨北市議員初選結果出爐，被視為「堅系」立委王世堅子弟兵的賴俊翰、呂瀅瀅雙雙落馬。媒體人周玉蔻呼籲綠營明年黨內立委初選支持議員林亮君。林今被問是否有期許更上一層？林說，沒想過這問題，這次初選只是資格賽，希望11月28日議員選舉能獲選民肯定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。