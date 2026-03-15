台中大里造勢 江啟臣：當上市長要打造最好的「旗艦城」

立法院副院長江啟臣爭取國民黨台中市長提名，今天下午在大里金城宮舉辦造勢大會，他說，未來要讓台中市從幸福城市再升級成台灣各縣市最好的縣市，就像各種商店都有旗艦店一般，成為最好的「旗艦城。」

江啟臣致詞連問群眾，台中市要不要更幸福？更宜居？更方便、國際化和更有知名度？台下大聲說「要！」江說，一定要！全世界不能只知道台灣有台北，還要有台中！該怎麼做，就是打造幸福的城市，比幸福升級的就是旗艦城市。

他說，所有的店都有旗艦店，也就是最具代表性、最完整的、服務最好，和各方面都是最好的那一家，這才叫做旗艦店。所以，各縣市最好的縣市就是旗艦城，我們希望台中市成為台灣的旗艦城。有三大目標，讓所有市民能夠安養樂活、安穩宜居、安居樂業，這就是他未來當市長的重要施政目標。

立委王育敏說，江啟臣跟市長盧秀燕一樣優秀，所以很多的國民黨員，希望江啟臣擔任台中市長。她拜託大家，接到電話民調能夠支持江啟臣。至於民調會不會被綠營反操作，她說，希望民進黨的好朋友尊重國民黨的初選，所有國民黨的黨員也堅定意志支持最優秀的人，不要受其他的意見的影響。

這場造勢活動由議員林碧秀舉辦，包括立委羅廷瑋、王育敏、李彥秀到場，大里、霧峰藍營重要基層人士出席，廣場坐滿。林碧秀形容，會到金城宮來的沒有過路客，都是真正在地且「相挺的」。

立法院副院長江啟臣爭取國民黨下屆台中市長提名的，今天下午在大里金城宮舉辦造勢大會。記者黃寅／攝影

立委王育敏說，拜託大家接到電話民調能夠支持最優秀的江啟臣。記者黃寅／攝影

立委李彥秀到台中，力挺江啟臣。記者黃寅／攝影