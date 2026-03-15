誰接棒侯友宜？ 蘇巧慧：我來一棒接一棒

2026選舉愈來愈熱，新北市長侯友宜多次強調市政要一棒接一棒，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席「秉友會」新春團拜指出，新的時代市長要有新的觀念來解決老問題，這是最好的時間點，在侯友宜市長之後「一棒接一棒」，在這個基礎繼續往前進，她保證會用最快速度、最誠懇態度讓新北發光發熱。

蘇巧慧今天出席新莊民進黨立委吳秉叡的秉友會新春團拜，吳同時也是蘇巧慧新北競選總幹事，兩人互相拉抬，為年底選舉衝刺。

蘇巧慧致詞時指出，她是在新莊鄉親栽培長大的，能夠得到大家的疼愛來擔任民意代表，是他們的光榮。年輕一代要扛起責任，這十年來，蘇巧慧追隨吳秉叡學長的腳步，為新莊一樣打拚，替新莊爭取許多建設，希望未來擴大服務，讓整個新北都能像新莊一樣漂亮。

蘇巧慧說，她從參選以來已足足努力500多天了，這500天她的態度與願景都很明確，包括65歲以上長者假牙補助5萬元，到敬老卡提高到1000點並把適用範圍擴大，還有營養午餐免費等，接下來還有250天，為了新北更好大家一起拚。

蘇巧慧說，新的時代要來了，市長是需要有新的觀念來解決老問題，這是最好的時間點，她將在侯友宜市長之後「一棒接一棒」，在這個基礎繼續往前進，她保證會用最快的速度、最誠懇的態度，讓新北發光發熱。