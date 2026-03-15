民進黨桃園市長母雞難產 黃瓊慧曝：恐有「隱藏」人選

民進黨桃園市長人選遲未定案，引發外界關注。民進黨桃園市議員黃瓊慧今透露，除了目前檯面上被點名的總統府副秘書長何志偉、立委王義川，黨內其實還有「隱藏」的人選，聽說3月底會有進一步討論，相信黨中央會提出最好的人選，發揮最大的母雞帶小雞效益。

黃瓊慧指出，目前被點名的兩位人選各自在不同方向努力，王義川近來持續替各區議員助選、展現派系實力，何志偉則深耕基層，不少市民反映曾接到何志偉的拜票電話。

她認為，大家對民進黨桃園市長人選有這麼高的期待，主要是現任市長張善政的施政與建設讓市民無感，尤其偏綠民眾對市長人選有許多考量與討論，希望黨中央能盡快推出人選，帶領議員拚過議會席次，持續在議會為市民發聲。

面對議員初選在即，湧言會今下午也展現跨縣市大團結，由民進黨立委林楚茵率領多位議員組成「最強助選團」，陪同黃瓊慧車隊掃街，爭取連任。

黃瓊慧表示，她整個月都在為初選努力，利用民眾上班前及下班後的時間到各大路口宣講，讓選民了解她3年來的問政成績，也發現不少人不知道桃園區要初選，因此特別邀請夥伴到桃園助陣。

她強調，明天既是初選民調首日，同時也是市長張善政施政報告，須要初選的議員等於蠟燭兩頭燒，但議員工作始終是最重要的。

林楚茵說，黃瓊慧在社群平台具有高聲量、高知名度，地方議題及議會問政表現有目共睹，但民進黨制度公平，無論老將或新人都要初選，因此特地合體支持，希望把優質人才推薦給市民。