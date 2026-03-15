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館長願邀藍白候選人上直播 看好藍白合作「誰贏就挺誰」

聯合報／ 記者張策／新北報導
網紅「館長」陳之漢（左）今前往民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌競選總部參訪，記者張策／攝影
網紅「館長」陳之漢（左）今前往民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌競選總部參訪，記者張策／攝影

網紅「館長」陳之漢今前往民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌競選總部參訪，談及未來直播節目是否邀請各營政治人物參與時，陳之漢表示，只要有時間，他願意邀請各黨政治人物上節目交流，包含國民黨可能參選新北市長的李四川，「藍綠白都可以」，但也開嗆目前民進黨人士「可能不太敢來」。

2026九合一選舉

陳之漢表示，自己過去直播節目曾邀請不同政治立場的人士上節目，只要政治人物願意，他都歡迎參與討論。他指出，近期藍白合作備受關注，自己也相當看好藍白合作的發展，「只要能贏民進黨，我都配合」。

談及對李四川的印象，陳之漢說，自己最早注意到李四川，是因為先前輝達（NVIDIA）相關議題曝光後，讓不少人開始認識這位前台北市副市長。他表示，隨著相關討論增加，也看到綠營開始對李四川提出批評，讓更多人注意到他，「我覺得他也是一個很好、很好的候選人」。

對於未來是否可能邀請黃國昌與李四川一同上直播進行政策辯論，陳之漢表示，不排除有這樣的機會，但仍需先詢問雙方意願。他說，也不一定要以辯論形式呈現，「不用弄得那麼有火藥味」。

陳之漢也提到，未來若藍白之間完成協調，不論最終由誰出線，都有機會邀請雙方一起上節目。他認為，即使經過競爭後，雙方仍可以同台為共同目標努力，「誰贏誰輸都沒關係，可以一起來護台、互相拉票」。

網紅「館長」陳之漢（右）今前往民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌競選總部參訪，記者張策／攝影
網紅「館長」陳之漢（右）今前往民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌競選總部參訪，記者張策／攝影

網紅「館長」陳之漢（右）今前往民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌競選總部參訪，記者張策／攝影
網紅「館長」陳之漢（右）今前往民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌競選總部參訪，記者張策／攝影

網紅「館長」陳之漢（左）表示，只要有時間，他願意邀請各黨政治人物上節目交流，包含國民黨可能參選新北市長的李四川，「藍綠白都可以」。記者張策／攝影
網紅「館長」陳之漢（左）表示，只要有時間，他願意邀請各黨政治人物上節目交流，包含國民黨可能參選新北市長的李四川，「藍綠白都可以」。記者張策／攝影

競選總部 新北 國民黨 藍白合 陳之漢 黃國昌 李四川

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