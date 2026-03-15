徐欣瑩政見會喊話黨員「誰最能促成藍白合？」 陳見賢推AI產業發展

國民黨新竹縣長初選由副縣長陳見賢與立委徐欣瑩競爭，今天下午舉辦電視政見說明會，兩人就科技政策交鋒。徐欣瑩主打「雙AI治理藍圖」；陳見賢則提出AI四大方面，包括設立「AI科學教育館」、建置政府通用型巨量資料庫等。

徐欣瑩推「雙AI治理藍圖」，以有愛的Ai心加上效率精準的科技AI腦治理竹縣。她表示，若當選縣長，將優先照顧長者、孩童與年輕家庭，將增加幼兒園與2歲專班名額，並建置臨時托嬰托育系統；教育方面推動AI教育與「人人有平板」；將敬老愛心卡由500元提高至1000元並開放生活消費使用，對所得稅率20%以下、65歲以上長者補助健保自付額，並透過AI遠距醫療與AI醫療專車照顧偏鄉長者健康。

交通與城市治理方面，徐欣瑩主張建立「AI 全動態交通流控系統」、「AI智慧停車」及「AI智慧公車路網」。此外，未來將以AI盤點所有縣政工作，讓行政效率大幅升級，未來民眾洽公系統能邁向全面自動化，自動跳出與試算表單，讓縣民免排隊、免奔波。

徐欣瑩在政見發表尾聲話鋒一轉，將焦點拉回初選攻防。她呼籲黨員思考「誰最能守住新竹縣的藍天」、「誰最能夠促成藍白合？」她意有所指表示，民進黨主席賴清德已宣示2026年選戰將以掃黑肅貪、打擊弊案為主軸，因此國民黨更需要推出最具勝選能力的人選。

陳見賢於政見發表會中提出完整施政藍圖，從文化傳承、人工智慧治理、社會福利到交通建設，提出多項具體政策方向，強調「每一位縣民都是新竹縣進步的動力」，打造新竹縣下一階段的發展基礎。

在科技政策方面，陳見賢強調，新竹縣是台灣科技重鎮，AI治理必須務實落地。他提出四大方向，包括設立「AI科學教育館」、建置政府「通用型巨量資料庫」、推動中小企業AI轉型媒合計畫，以及建立下一代AI人才培育體系。透過產學合作與資料整合機制，讓AI應用真正落實在產業、教育與城市治理，讓新竹縣成為台灣AI產業發展的重要戰略城市。

陳見賢指出，新竹縣65歲以上人口已達9萬815人、占全縣15.21%，將推動「樂齡安居」政策，提供智慧輔具補助並升級敬老愛心卡使用範圍；育兒方面提出新生兒補助加碼，並擴充公托、強化早療與夜間兒童醫療。交通則規畫「456」計畫，推動四大交流道改善、六條捷運級公車路網及低底盤公車，改善園區與工業區龐大通勤需求。

徐欣瑩提出「雙AI治理藍圖」，以溫暖人情的「有愛的Ai心」加上效率精準的「科技的AI腦」。圖／徐欣瑩團隊提供

國民黨新竹縣長初選今下午舉辦電視政見說明會，陳見賢抽到2號。黃羿馨／攝影