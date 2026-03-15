談行程節奏與對手拚曝光 黃國昌：重點是提出新北市政藍圖

網紅「館長」陳之漢今日前往民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌競選總部參訪。黃國昌被問及近期藍綠對手近期積極跑行程與民間互動時表示，每個候選人在面對選舉時都有不同步調，自己目前最重要的工作是提出完整的新北市政藍圖，透過一場場政策記者會向市民說明未來若當選將帶來的改變。

黃國昌指出，自己投入選戰以來，已針對多項市政議題召開政策記者會，包括新北「雙老」問題，也就是人口老化與老屋過多的現象。他表示，新北目前有超過80萬戶老屋，都市更新速度卻相對緩慢，因此提出「都更新三箭」作為政策方向，希望加速都市更新進程。

此外，黃國昌也提到，團隊陸續提出交通、教育等政策主張，並針對新莊、新泰五股地區提出打造新藝文中心與改善停車需求等規畫。他表示，候選人在競選過程中應負責任地提出政策願景，讓市民清楚知道若當選後將帶來什麼樣的城市發展與改變。

對於媒體詢問，近期對手包括李四川與蘇巧慧積極走訪地方、與民眾近距離互動，黃國昌表示，政策宣講走向戶外與民眾交流，本來就是團隊規畫的一部分。他指出，自2月1日離開立法院後，自己在春節前後也持續到各地與選民互動，未來也會考慮將政策記者會移到戶外舉行。

黃國昌表示，目前團隊也正在尋找合適的戶外場地，希望未來能在天氣與場地條件允許下，透過戶外活動與更多市民交流，讓政策內容被更多人理解與討論。