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柯文哲是藍白合變數？黃國昌：過度揣測、挑撥離間從未成功
網紅「館長」陳之漢今前往民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌競選總部參訪。黃國昌被問及報載提及民眾黨內部領導權，呈現柯文哲與黃國昌之間「曖昧競合」關係，並指藍白合作雖節奏穩定，但柯文哲仍是變數，黃國昌回應，相關說法都是「過度揣測」。
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黃國昌指出，外界長期試圖在他與民眾黨前主席柯文哲之間「見縫插針、挑撥離間」，但從來沒有成功過。他強調，自己與柯文哲之間的默契、互信與分工非常清楚，「我們的目標一致，也各自扮演好自己的角色」。
黃國昌表示，從過去到現在，兩人始終保持密切溝通，以最近24小時為例，從昨天深夜到今天凌晨、再到中午，雙方都持續交換訊息，針對目前正在推動的政黨合作協議相關規畫與內容，柯文哲也都清楚掌握。
他強調，對於外界的傳言與揣測沒有必要，民眾黨目前有非常明確的目標，也正按照既定節奏往前推進，「請大家拭目以待」，並表示民眾黨是一個說到做到的政黨。
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