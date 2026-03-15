綠營桃園提名議員民調在即 何志偉挺張肇良喊話：重新迎回台積電

民進黨下屆桃園市議員選舉提名作業，明開始為期一周的電話民調，總統府副秘書長何志偉今天下午到龍潭區為黨籍議員張肇良站台，受訪時對立委王義川上午在桃園對媒透露黨主席賴清德、選對會黨中央尚未決定桃園市長提名人選，何強調全面尊重選對會與主席的想法和意志，也尊重黨的機制和程序，「團結的我們（民進黨）一定是最強的」。

媒體問民進黨提名桃園市長人選，地方上頻點名何志偉、王義川、法務部次長黃世杰，何表示都是兄弟姊妹，都有他最強長處和優勢，都應該給予祝福與鼓勵，他還是一句老話「團結真有力」，大家團結，一起努力。

何志偉幫張肇良站台，致詞時面對台下龍潭鄉親，承諾會幫助張肇良促成中央與地合作，重新迎回台積電到龍潭設廠，他同時說明台積電從龍潭被趕走，桃園一年損失8000千億元的產值，10年就是8兆元，一個地方政府如果有8兆的產值，不知道預算會增加多少，

他承諾張肇良，讓中央和地方一起努力，把護國神山迎回來龍潭、迎回來桃園市，讓桃園市有更多的歲入能運用，提高社會福利、營養午餐的品質。不過一步一腳印，大家下禮拜接到電話民調一定要挺張肇良。

何志偉受訪時補充說明，台積電原本來要到桃園，後來希哩呼嚕被趕走，在地鄉親有許多情緒也覺得可惜了。他舉例交通、經濟政策，背後政治的決策要很專業，桃園的交通塞塞塞，原因之一是許多人自己開車到外地就業，他過去最先提案TPASS的原因，就是希望大家多搭乘公共運輸，不要自開車。

如果地方有家台積電，可以遷動的產業版塊和就業規模是很驚人的，因此，擘畫交通和經濟的要從宏觀的角度，他期待護國神山台積電有一天仍能回到桃園「初戀」的地方，也就是龍潭。

何志偉（右）為張肇良拚黨內初選民調站台、掃街拜票。圖／張肇良提供