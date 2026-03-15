基隆老人福利加碼攻防 童子瑋樂見謝國樑宣布跟進…基市府：沒有評論

參選基隆市長的議長童子瑋先前提出重陽敬老金、三節段問金加倍發政見，市長謝國樑陣營回應會研擬最能精準照顧長者方案。童今天又說，市府下月就會公布敬老金增加福利方案，「歡迎市府多多參考他的政見」。市府回應「沒有評論」。

童子瑋今年1月24日舉辦首場「進步基隆 市民見面會」，向市民說明參選理念時，拋出「重陽敬老加倍發」政見。同月30日舉辦第二場「見面會」時，指他如果當選市長，不只重陽敬老，包含農曆春節、端午節和中秋節禮金都要加倍發放。

基市府副發言人鍾明今年2月2日說明市府立場，指長者福利加倍發放，且不設領取條件，預估每年預算需增加13億2681萬多元。另外，警察加給部分經初步試算，則需數千萬元。加總上述方案，每年粗估將增加支出約 14 億元。

鍾明當天也說，謝國樑上任後減債有成，的確具備進一步優化社福政策的能力，讓基隆的長輩得到更好的照顧，將廣邀學者專家與市民朋友召開公聽會，在維持市府財政穩定的前提下，研擬出最能精準照顧長者的執行草案。

童子瑋今天表示，「童子瑋敬老金加碼政見，謝國樑市長宣布跟進」，因為昨天他前往堵北里參加長青協會新春團拜時，聽到這個好消息，趕快來跟大家分享。

童子瑋說，「亡羊補牢，好過沒有」，市府發放的金額應該不到1萬元，距離他提出的政見目標還有一段距離，但市府決定跟進他的政見，仍給予肯定。未來他選上市長，會繼續將設籍日放寬、金額也會以加倍來達成政見。

童子瑋表示，他會繼續勤走基層、關心長輩，提出更多造福市民的政見，未來「童子瑋宣布、謝國樑跟進」的市政模式應該會成為常態，期望市長和市府繼續參考，讓市民福利越來越好。