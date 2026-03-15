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藍營竹縣長政見發表爆插曲 徐欣瑩控干擾喊重錄…陳見賢：還好吧
國民黨新竹縣長初選由副縣長陳見賢與立委徐欣瑩競爭，今下午舉辦電視政見說明會，但現場卻出現插曲。徐欣瑩指控發言過程多次受到攝影棚雜音干擾，影響表現，當場要求重錄；陳見賢則表示確實有干擾，但影響不大，自己有一點緊張倒是真的。
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徐欣瑩會後表示，自己一開始發言時，攝影棚內就出現很大的雜音干擾，而且不只一次，整個過程都受到影響。她說，一般遇到這種情況若不是直播，早就會當場抗議，但因為是直播只能硬著頭皮講完，「我完全被干擾到，真的非常卡」。
徐欣瑩指出，現場工作人員配戴耳麥，疑似音控室與工作人員通話聲音直接傳出，音量大到讓她嚇一跳，自己在發言時旁邊卻一直有聲音干擾。她強調自己參加過很多次政見發表會，第一次遇到這種狀況，認為應該重新錄製，以確保公平，「我們要求重錄」。
對此，陳見賢受訪時被問及是否感受到干擾，他回應「還好吧」，並笑說自己表現也沒有很好，「有一點緊張啦，倒是真的」。當記者提到徐欣瑩要求重錄時，陳見賢也打趣表示：「那我也要重錄。」
至於外界關注初選過後是否會造成黨內分裂，陳見賢則表示不至於。他說，雙方都已簽署相關公約，這是一場「君子之爭」，選舉過後自然會團結一致，最終仍是由選民決定誰代表國民黨出戰縣長選舉。
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