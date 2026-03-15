藍白合作邁入協議階段 黃國昌：沒有什麼不能談

網紅「館長」陳之漢今前往民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌競選總部參訪，由黃國昌親自帶領「開箱」競選總部空間設計與理念。針對藍白合作進度，黃國昌表示，民眾黨與國民黨已完成第一階段共同政策願景，接下來將進入政黨合作協議階段，雙方將各派3名代表進行協商，「沒有什麼不能談的事」。

黃國昌指出，民眾黨與國民黨日前已就2026年地方選舉合作提出共同政策願景，並透過記者會向外界說明。他表示，兩個政黨各自踏出合作的一步，「這在台灣民主政治發展史上是一大步」，讓民眾看到政黨之間除了競爭，也可以在理念相近的議題上合作。

黃國昌說，目前已進入第二階段的政黨合作協議討論，民眾黨已提出3名代表，正等待國民黨提出3名代表，預計很快就會安排會面，可能在明、後天展開協商。他透露，自己日前已與國民黨代表鄭麗文先行會面交換意見，雙方溝通氣氛良好，也展現相當程度的誠意與善意，「大致內容與框架其實都已經出來了」。

黃國昌強調，在政黨合作協議中「沒有什麼不能談的」，相關事項都可以在政黨平台中討論與處理。他指出，合作目標是以2026年地方治理為願景，將兩黨共同提出的政策主張落實到地方治理。

針對若未來有候選人違反政黨協議的處理方式，黃國昌表示，民眾黨是一個有制度的政黨，黨內相關規範與要求適用於所有黨員，不論是地方縣市候選人或議員參選人，甚至包括他本人，都會依照相同的制度處理。他也說，相信國民黨也有自己的黨紀與處理程序，兩黨各自依制度處理相關問題。