藍白合啟動嘉義市長整合民調 張啟楷：3月底前產生人選

2026年縣市長選戰熱度攀升，新北市與嘉義市成為藍白整合觀測點。針對黃國昌在新北民調暫居劣勢且國民黨已提名李四川，柯文哲今天表示，台灣不是只有新北要選舉，他一個人要跑全台灣，會在能力範圍內盡力協助，但也坦言「蠻累的」；張啟楷則表示，嘉義市藍白兩黨已有初步共識，最晚在3月底前完成整合民調。

民眾黨前主席柯文哲今天前往嘉義參訪，針對媒體詢問新北市長選情，柯文哲表示，他目前需要巡迴全台灣，每個地方若有需要，他都會在能力範圍內盡量跑。

張啟楷表示，國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌昨天已針對兩黨共同政見召開記者會，顯示藍白合在政見與理想上具備共同基礎。目前有3名縣市首長提名重疊，嘉義市部分，民眾黨於2025年12月底徵召張啟楷，國民黨則於近日徵召翁壽良，依據先前的規畫，雙方將進行協調。

張啟楷表示，由於民進黨已於去年底提名王美惠，藍白的起跑點已經落後，因此兩黨初步共識是在3月底之前完成民調，甚至越快越好。張啟楷表示，下周兩黨將針對民調題目、時間點進行討論，屆時中央有2名代表、嘉義有2名代表共同參與，設定好題目與完成時程。

張啟楷表示，民調勝出的人選將代表在野大聯盟參選，這名代表將集結在野力量，爭取在年底選舉贏過王美惠，守下民主聖地。

民眾黨前主席柯文哲、市長參選人張啓楷出席嘉義市選戰培訓營。記者李宗祐／攝影

民眾黨前主席柯文哲、市長參選人張啓楷出席嘉義市選戰培訓營。記者李宗祐／攝影