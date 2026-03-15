藍營竹縣長初選電視政見會登場 徐欣瑩、陳見賢首度正面交鋒

國民黨新竹縣長初選由副縣長陳見賢與立委徐欣瑩競爭，採民調7成、黨員投票3成的「73制」決定提名人選。今下午國民黨舉辦電視政見說明會，兩人首度正面交鋒、闡述政見，也為接下來的民調與黨員投票最後衝刺。2人見面時無互動，徐抽到1號、陳抽到2號。

徐欣瑩會前接受媒體聯訪時表示，今天很高興可以跟鄉親、好朋友們來闡述整個新竹縣政藍圖。關於外界對於徐欣瑩的辦公室主任在竹北市的問政活動有賄選疑慮。徐欣瑩強調：「不可能，這個就是汙衊抹黑」，盼選舉還是要陽光一點、正向一點，不要老是栽贓、抹黑、汙衊。

陳見賢會前接受媒體聯訪時表示，今天心情很美麗，因為自己一直都在新竹縣服務，對於縣政都很了解，對於今天政見說明會「不用特別準備」。

徐欣瑩弟弟、台北市政府環境保護局長徐世勲今也到場力挺姊姊，他受訪時表示，新竹縣現在是一個很關鍵發展的時刻，大家都在講輝達要到台北市了，黃仁勳說未來世界的AI要看台灣，但是台灣的AI心臟在新竹，的確需要一個適合的領導人，來帶領新竹縣發展。

徐世勲說，徐欣瑩是衛星測量女博士，非常具備對科技的了解，是新竹縣鄉親會需要的。另外，新竹縣是全國的客家人口密度最高的縣市，要真的能夠了解客家，讓新竹縣的文化也能夠展現出來，徐欣瑩非常具備這樣的條件。

關於徐欣瑩的國民黨內選情，徐世勲說，就是一直努力爭取，徐欣瑩是全國唯一全民調的孤兒，「很難再表達什麼」。

關於徐欣瑩的辦公室主任在竹北市的問政活動有賄選疑慮，徐世勲表示，這根本就是汙衊，因為是跟民間社團合作的問政活動，是再平常不過的，這種汙衊就只能說是「選舉前的亂講話」。

陳見賢會前接受媒體聯訪時表示，今天心情很美麗，因為自己一直都在新竹縣服務，對於縣政都很了解。記者黃羿馨／攝影

國民黨新竹縣長初選今下午舉辦電視政見說明會，徐欣瑩抽到1號。黃羿馨／攝影

徐欣瑩會前接受媒體聯訪時表示，今天很高興可以跟鄉親、好朋友們來闡述整個新竹縣政藍圖。記者黃羿馨／攝影