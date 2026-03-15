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藍白整合民調倒數…面對京華城案宣判 張啓楷批政治追殺不影響月底民調

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
柯文哲（左）身穿總幹事背心，對於藍白整合決戰月底，京華城案 3月26日 宣判，張啓楷（右）表示不影響月底民調。記者李宗祐／攝影
柯文哲（左）身穿總幹事背心，對於藍白整合決戰月底，京華城案 3月26日 宣判，張啓楷（右）表示不影響月底民調。記者李宗祐／攝影

前民眾黨主席柯文哲偕同黨嘉義市長參選人張啓楷今在嘉義市舉行選戰實務培訓營，由於京華城案將於 3月26日 一審宣判，外界關注此判決是否會衝擊月底即將登場的嘉義市長藍白整合民調。張啓楷對此展現高度信心，直言該案純屬「政治追殺」，並強調已做好萬全準備，要在年底贏得勝利。

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針對京華城案宣判在即，是否擔心民調受影響？柯文哲受訪時顯得淡定，他表示社會上有各種猜測，但面對這類假設性問題很難回答。張啓楷則強力聲援柯文哲，強調最近一年已清楚向各界解釋案情，相信司法最終會還給柯文哲清白。他認為，該案引發的政治波瀾反而讓支持者更團結，對嘉義選情甚至有正面幫助。

為展現參選決心，張啓楷透露已在嘉義市各精華路段掛起將近20面競選看板，且租約直接簽到年底，象徵其「租到勝選」的氣勢。他提到，這兩天已與柯文哲共同進行密訓，並海選出多名生力軍進駐嘉義，強化地方基層組織。下周五起，民眾黨將啟動「廟口開講」密集造勢，包含柯文哲、黃國昌蔡正元、蔡壁如及國民黨立委謝龍介等在野重量級人士，都將陸續來到嘉義站台助講，展現藍白合作的氛圍。

張啓楷表示，他從兩年多前擔任立委起就持續為嘉義服務，2月1日卸任不分區後更每日深耕地方，目標是代表在野陣營成為共推的候選人。至於昨日參觀台灣燈會的感想，柯文哲簡單帶過，稱讚場地很大、人山人海，活動辦得很成功，大家快樂就好。張啓楷則期許，若能入主市府，將爭取台灣燈會盡快移師嘉義市舉辦，延續這股觀光熱潮。

謝龍介 蔡正元 黃國昌 張啓楷 藍白合

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