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遭檢舉大罷免與母親「唱雙簧」損黨譽 萬華初選未開戰藍營新人先互嗆

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
國民黨中正萬華議員擬參選人李孝亮，遭檢舉在大罷免期間行為損害黨譽，國民黨北市黨部周二將舉行考紀會，由於信中直指李與母親大罷免期間「唱雙簧」。圖／取自李孝亮臉書
國民黨中正萬華議員擬參選人李孝亮，遭檢舉在大罷免期間行為損害黨譽，國民黨北市黨部周二將舉行考紀會，由於信中直指李與母親大罷免期間「唱雙簧」。圖／取自李孝亮臉書

國民黨中正萬華議員擬參選人李孝亮，遭檢舉在大罷免期間行為損害黨譽，國民黨北市黨部周二將舉行考紀會，由於信中直指李與母親大罷免期間「唱雙簧」，李直言，「天下父母心」能理解媽媽當時做法，且初選都還沒開始就已出現抹黑、造謠，呼籲黨內團結，不過另一擬參選人周世雄反嗆「別有事媽媽扛出事推給黨」。

2026九合一選舉

李孝亮遭黨內具名檢舉，在去年大罷免案期間惡意誣陷黨部及損害黃呂錦茹主委及國民黨黨政治操守，甚至母親大力抨擊國民黨，如今卻出來選議員，質疑他夥同家屬操弄輿論等七大罪狀，要求開除黨籍及撤銷其參選資格，而國民黨黨部預計周二舉行考紀會。

李孝亮今上午掃街行程受訪表示，信中內容他已看過完全就是政治操作，對於某些有心人士在初選階段都還沒開始，就已出現抹黑、造謠，手法拙劣令人不，甚至還把母親牽扯進來，他17一定會出席市黨部考紀委員會，相信委員們會公平審視，黨內制度會還他公道。

對於母親在大罷免期間批評國民黨，李表示，能認同媽媽當時的做法畢竟天下父母心，任何一名父母在孩子有危險時，一定會挺身而出，也不曉得為何如此愛子心切的做法，會被有心人士拿來操作，變成檢舉他的證詞，更點名鄭麗文、朱立倫，「我在罷免期間說過哪句話、做過那件事讓黨的名譽蒙羞、受損？」

不過另一擬參選人周世雄反嗆，罷免是一個很嚴肅的公民的行動，不應該被操作成一個選舉的一個個人政治舞台秀，嗆李「別有事媽媽扛出事推給黨」，當初李母大力抨擊國民黨，現在兒子來選舉也看不到出來阻擋。李則表示，不能因為黨內初選就把家人扯進來，呼籲國民黨應該要團結，把力氣用在服務人民與地方，讓更多人瞭解國民黨對地方所做的事，而非網內互打、攻擊同事。

鄭麗文 李孝亮 母親 國民黨

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