主張台中捷運橘線延伸到清水 何欣純：海線不應有差別待遇

台中捷運橘線（機場捷運）規劃受關注，民進黨台中市長參選人、立委何欣純今天到清水區參加海線文化關懷協會主辦的贈樹苗活動時表示，未來她若有機會當市長，將全力推動「橘線延伸清水」，對現行市府提出的「機場轉輕軌」方案，何欣純主張海線居民不該被迫多一次轉乘，不應有差別待遇。

何欣純與立委蔡其昌和台中市議員楊典忠今天都參加贈樹苗活動，何欣純表示，市府目前規劃中的捷運橘線僅止於清泉崗國際機場，未能真正深入清水市區，對長期承擔台中產業發展重任的海線地區而言，更顯不公平。

她表示，自己在立法院與蔡其昌聯手向交通部成功爭取橘線延伸到清水的評估規劃預算，若機場到清水間僅以輕軌接駁，形同要清水鄉親進市區還得「先下車、再換車」，拉長通勤時間，也徒增交通成本，應傾聽地方民意，完整的將捷運橘線延伸清水一車到底。

她說交通建設不能厚此薄彼，更不能讓海線市民覺得自己是二等公民。藍線已服務梧棲、沙鹿、龍井及市區，橘線若只到機場卻不進清水，最後一哩路斷掉，無法真正回應地方需求。她主張橘線應從清泉崗機場再往清水延伸，讓民眾能一車直達市區，免除轉乘不便，才是真正完整的交通建設。

何欣純表示，交通建設應回到市民需求本身，清水不該被排除在捷運路網外，市府應傾聽在地民意，全力為地方發展努力。