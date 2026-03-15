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敬老愛心卡點數不歸零效期延長為一年 楊瓊瓔提5大銀髮福利政策

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
爭取國民黨台中市長初選提名的立委楊瓊瓔（右）今出席台中市樂活銀髮族交流協會會員大會時，提出敬老愛心卡點數全年不歸零等5大銀髮福利政策。圖／楊瓊瓔提供
爭取國民黨台中市長初選提名的立委楊瓊瓔（右）今出席台中市樂活銀髮族交流協會會員大會時，提出敬老愛心卡點數全年不歸零等5大銀髮福利政策。圖／楊瓊瓔提供

爭取國民黨台中市長初選提名的立委楊瓊瓔今出席台中市樂活銀髮族交流協會會員大會時，提出敬老愛心卡點數全年不歸零等5大銀髮福利政策，並表示「長輩安心，家庭才能放心」。若有機會擔任市長，會讓每一位長輩都能安居生活。

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5大銀髮福利政策還有全面提升假牙補助、免費接種帶狀疱疹疫苗、增加社區共餐據點與優化餐食品質，以及補助在宅老化遠距救援設備，每人每月補助1200元等。

楊瓊瓔指出，目前台中市65歲以上老年人口已達49萬4千多人，占全市人口比例突破17.4%。面對高齡化社會，政府應分攤家庭照顧壓力，減輕青壯世代扶養負擔，因此提出五項銀髮福利政策。

楊瓊瓔表示，目前每月1千點點數採「當月歸零」制度，許多長輩反映使用彈性不足，因此未來將把效期延長為一年，剩餘點數不再每月歸零。同時，也規畫每月可有5百點可於農會或商圈消費，鼓勵長者多走出戶外活動，並帶動農會與在地商圈消費商機。未來也將持續研議擴大使用範圍，讓敬老卡不只搭車、運動，也能融入長輩日常生活與休閒娛樂，讓敬老卡使用起來更彈性、更貼心。

另外，也將提升65歲以上長者假牙補助，最高補助5萬元、第二劑帶狀疱疹疫苗免費接種、增加社區共餐據點。對於需遠距通報救援設備的長者，利用坊間成熟的保全系統，只要符合資格條件提出申請，每人每月補助1千2百元，強化居家安全與即時援救機制。

楊瓊瓔說，過去她在國會，和中央政府成功推動多項福利政策，未來若有機會擔任市長，會將這套成功模式帶進台中市政府，打造台中市成為更友善長者的樂齡城市，讓每一位長輩都能安居生活。

爭取國民黨台中市長初選提名的立委楊瓊瓔（左）今出席台中市樂活銀髮族交流協會會員大會時，提出敬老愛心卡點數全年不歸零等5大銀髮福利政策。圖／楊瓊瓔提供
爭取國民黨台中市長初選提名的立委楊瓊瓔（左）今出席台中市樂活銀髮族交流協會會員大會時，提出敬老愛心卡點數全年不歸零等5大銀髮福利政策。圖／楊瓊瓔提供

爭取國民黨台中市長初選提名的立委楊瓊瓔（右二）今出席台中市樂活銀髮族交流協會會員大會時，提出敬老愛心卡點數全年不歸零等5大銀髮福利政策。圖／楊瓊瓔提供
爭取國民黨台中市長初選提名的立委楊瓊瓔（右二）今出席台中市樂活銀髮族交流協會會員大會時，提出敬老愛心卡點數全年不歸零等5大銀髮福利政策。圖／楊瓊瓔提供

老年人口 楊瓊瓔 台中市

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