出席台南新春團拜 鄭麗文：台南風向變了、勢在必得

國民黨主席鄭麗文今南下台南出席新春團拜暨黨員聯誼強調，國民黨對年底台南市長選舉「勢在必得」，並表示，根據TVBS上周最新民調，國民黨在政黨信任度已大幅提升正式超越民進黨，成為全台灣最被信任的第一大黨。

國民黨上午在台南新營黨部辦理上述活動，會場湧入數百人，投入下屆台南市長選舉的立委謝龍介及多名尋求連任的市議員蔡育輝、林燕助、王家貞及多名新人也到場尋求支持，場內士氣高昂，大家相互加油打氣，籲請鄉親下架民進黨，讓國民黨重返執政。

鄭麗文抵達會場場內一聲聲高喊「主席好！」炒熱氣氛，多名工作人員私下說，國民黨在台南在野多年，已罕見如此熱鬧場景。

謝龍介致詞更重申若當選「只做4年」，拜託鄉親們給他翻轉台南機會，更疾呼少子化，六都台南問題最嚴重，更提出「幸福3好禮」政見，包括0至15歲每月加碼領5000元、婚育宅加碼至40%、生3個社宅最優先、租屋折抵、購物金等。

鄭麗文致詞時提到3年多前台南市長選舉，當時謝龍介僅「差一點點」，這一次再提名謝，年底市長選舉這次是「勢在必得」，更拉高分貝詢問台下黨員同志「這次一定要凍蒜對不對？！」台下不時熱烈掌聲回應。

鄭麗文說，他去年在都選國民黨黨主席時，很多人跟她說，明明從北到南很多縣市都是國民黨在執政，為何民調永遠無法超越民進黨？她最重要的政見，到2028年，國民黨不只要政黨輪替重返執政，支持度、信賴度要超越民進黨，成為台灣真正的第一大黨。

她也拉高分貝慷慨激昂向台下支持者說，上任4個月來，根據TVBS上周最新民調，國民黨在政黨信任度已大幅提升正式超越民進黨，其中，國民黨提升6個百分點，民進黨下降4個百分黨，對我們（國民黨）來說是「黃金交叉」，對他們（民進黨）來說是「死亡交叉」。就如同謝龍介說的已經起風了，風向變了，民進黨在台南執政30年，真的有夠了，要換人換黨做看看。

鄭麗文也說，未來新的氣象會帶來新的台南市，不再是貪腐黑金、88槍聞名的台南市。

她說，昨才民眾黨主席黃國昌1舉行「逐夢台灣 許你未來」共同願景記者會，一定會落實在野政黨大團結，這才是台灣的主流民意，她還二度重覆說「真的受不了！」，並痛批民進黨執政就是謊言、欺騙、貪瀆、黑金、敗家、掏空台灣。

國民黨主席鄭麗文（中）今上午南下台南新營出席新春團拜暨黨員聯誼。記者謝進盛／攝影

國民黨主席鄭麗文（右）今上午南下台南新營出席新春團拜暨黨員聯誼，拉起台南市長提名人謝龍介高喊凍蒜。記者謝進盛／攝影