爭取選台中市長 楊瓊瓔早上參加公益路跑和淨灘搶曝光

國民黨下屆台中市長選舉初選民調下周展開，爭取提名的立委楊瓊瓔今天排滿行程，早上5點多參加公益路跑，再趕到大安濱海樂園參加救國團主辦的淨灘活動，她今天共安排10場公開行程，從早上排到晚上，爭取曝光。

楊瓊瓔趁著跑行程空檔在臉書發文說，這個假日的大台中充滿活力與愛心！她今天一連參加了兩場非常有意義的公益環保活動，雖然流了不少汗，心裡卻是滿滿的感動！

她說為地球也為愛而跑，今天清晨天還沒亮，她到台中市區參加台中市不動產建築開發商業同業公會 主辦的第七屆「RUN FOR OUR PLANET」台中城市半程馬拉松現場，為大家加油打氣。

路跑結束，她立刻趕到台中海線大安，和救國團台中市團委會成員一起到海邊淨灘，她說不管是熱血的公益路跑，還是守護海岸的淨灘行動，都是我們深愛這片土地的證明，大台中的美好，因為有大家作伙打拚而更加閃耀。