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藍營竹縣長初選政見說明會下午登場 徐欣瑩拋竹北民調分區加權

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
國民黨新竹縣長初選由副縣長陳見賢與立委徐欣瑩競爭，今下午舉辦電視政見說明會，兩人首度正面交鋒。圖／聯合報系資料照片
國民黨新竹縣長初選由副縣長陳見賢與立委徐欣瑩競爭，今下午舉辦電視政見說明會，兩人首度正面交鋒。圖／聯合報系資料照片

國民黨新竹縣長初選由副縣長陳見賢與立委徐欣瑩競爭，今下午舉辦電視政見說明會，兩人首度正面交鋒，也為接下來的民調與黨員投票展開最後衝刺。不過徐欣瑩團隊上午再重申訴求，主張竹北市民調應分區調查與加權；陳見賢團隊回應遵守初選制度與黨中央的決策。

2026九合一選舉

徐欣瑩委員辦公室發言人徐維遠指出，國民黨新竹縣黨部昨下午召開新竹縣長黨內初選民調說明會，徐欣瑩團隊會中提出，新竹縣人口最多的竹北市，應依照現行立委選區分區調查與加權，雖會議尚未形成共識，但相信黨中央一定願意與時俱進，以更科學、更公平的方式回應新竹縣快速變動的社會結構。

徐維遠指出，近年來隨著竹科產業外溢效應持續發酵，竹北市的城市結構已出現明顯變化，東區已成為人口成長最快、平均教育程度與所得水準最高的區域，而竹北西區則呈現不同的人口結構與生活型態。

徐維遠認為，兩區在人口背景、產業結構與公共議題上，已逐漸形成截然不同的社會輪廓。將竹北市拆分為兩區進行民調，不僅符合民調學理，也完全具備技術可行性。更重要的是，這樣的設計能夠確保竹北不同社群的聲音都被公平納入，讓民調結果能夠貼近真實的民意。

徐欣瑩辦公室呼籲，黨中央應正視竹北市人口快速成長與社會結構變遷的現實，檢討現行初選民調設計，將竹北市分為兩區調查訪問，以更科學、更公平的方式決定國民黨的新竹縣長候選人。

對此陳見賢辦公室表示，遵守初選制度與黨中央的決策。

民調 辦公室 陳見賢 徐欣瑩 國民黨

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