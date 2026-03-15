綠桃園市長人選「還在找」 王義川：議員初選後黨中央將再討論

民進黨2026桃園市長提名人選遲未底定，引發外界關注。民進黨立委王義川今受訪強調，黨主席賴清德與選對會仍在徵詢階段，據他了解選對會僅討論過一次桃園議題，尚未具體討論人選，也沒有設定提名期限，待市議員初選結束後，黨中央將與桃園市議員進一步討論人選。

綠營桃園市長人選至今懸而未決，目前表態爭取或被點名的人選，包括立委王義川、總統府副秘書長何志偉以及法務部次長黃世杰等人。

由於民進黨桃園市議員初選民調將於本周展開，王義川今天南下桃園，為市議員余信憲掃街拜票。他表示，此行任務是全力支持民進黨現任23位桃園市議員都能順利連任，初選也能全部過關，讓這23位現任議員成為2026市長選舉最重要的「雷達」，充分反映民意，整個團隊才能提出最好的政策來打贏選戰。

王義川指出，市長人選目前賴主席與選對會都還在徵詢當中，下周就是市議員初選，初選結束後，黨中央會再找桃園市議員們一起討論好的人才。

他也透露，自己最近一次與黨中央討論桃園選情是在3月3日元宵節當天，內容涉及可能人選及桃園現況，包括市議員選情等。據他了解，選對會僅討論過一次桃園議題，但尚未具體討論人選，也沒有設定提名期限，「還在找人」。

余信憲則表示，市議員們都非常希望「母雞」趕快出來，拉抬整體選舉聲勢，桃園目前最大的問題就是交通，每天下午3點開始，各區就陷入壅塞，一路塞到晚上8點，現任市長張善政並沒有辦法解決這個問題，很多市議員都期盼黨提名的市長人選具備交通專業，這對桃園市將有非常大的幫助。