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李四川提北北基桃「周遊券」促觀光 蔣萬安贊同既有基礎擴大發展

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
李四川提北北基桃「周遊券」促觀光，蔣萬安贊同既有基礎擴大發展。記者曾原信／攝影
李四川提北北基桃「周遊券」促觀光，蔣萬安贊同既有基礎擴大發展。記者曾原信／攝影

國民黨新北市長擬參選人李四川昨提出「觀光周遊券」政策，盼能串聯北北基桃，讓國外遊客可以周遊四縣市，並享有飯店等優惠。台北市長蔣萬安今也表示贊同既有基礎上持續擴大，也夠優化並帶動地方發展。

2026九合一選舉

李四川上周辭職副市長，投入新北市長大選，昨天在國民黨主席朱立倫舉辦青年營也提出「北北基桃觀光周遊券」，讓海內外遊客來基北北桃就可以住飯店、去觀光區也都可以使用享有優惠。

蔣萬安表示，基北北桃本就是一日身活圈，川伯提出這樣構想讓市民有感，在既有基礎上持續擴大，不只串接觀光景點、商圈以及旅宿，不僅能夠優化也能帶動地方發展。

觀光景點 新北 李四川 蔣萬安

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