藍白共推政見 林濁水：凸出仇恨值超高的鄭麗文黃國昌能有利選情？

立委楊瓊瓔爭取國民黨提名要選台中市長，她昨天下午在大雅區辦萬人挺瓔團結大會，昨晚在臉書發文說她已準備好接棒盧秀燕；許多支持者留言相挺，一名網友則留言「如你不相信江比你有勝算，就比民調，贏的上場，就沒話可說了吧」，此留言獲得多人按讚。

2026-03-15 09:54