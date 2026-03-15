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藍白共推政見 林濁水：凸出仇恨值超高的鄭麗文黃國昌能有利選情？
年底縣市長與地方議員選舉將至，國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌昨辦共同願景記者會。民進黨前立委林濁水今天質疑，這些表演，真正被凸出的是鄭麗文與黃國昌兩位主席。「仇恨值超高的兩大主席有利於侯選人選情？」
2026九合一選舉
藍白「共同願景」以正視民生、聯合治理、務實前行等三理念為基礎，提出社會福利、居住正義、環境永續、AI產業治理等四大共同願景。
針對年底選舉藍白合議題，鄭麗文說，雙方對於大方向和未來如何作業有高度共識，希望遵循兩黨內部機制，藍白合可以開大門走大路，中央通過協調小組後要因地制宜，一定會納入雙方候選人聲音，讓所有關係人意見能充分表達、被尊重。
黃國昌則表示，上周和鄭初步交換意見後達成共識，最好的方式是全民調，兩黨將各推三名代表協議具體內容， 也會簽署政黨合作協議。
林濁水今天在臉書表示，又是凸出藍白合，又是凸出共同政見。這些表演，真正被凸出的藍白兩主席。凸出仇恨值超高的兩大主席有利於侯選人選情？用膝蓋想就知道了既然知道，為什麼還非大力演出？為了黨？為了侯選人？還是為了主席？「唉，這個黨就是這樣了。」
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