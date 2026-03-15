李四川新北下鄉首站選泰山 鄉親最有感這些李副政績

國民黨新北市長參選人李四川接受徵召後，展開新北29區下鄉行程，他今天在臉書發布13日前往泰山「頂泰山巖」、 「下泰山巖」拜會影片。據透露，李四川各區下鄉行程已陸續展開中，而李將泰山作為「首站」，除了地方信仰與歷史連結和鄉親熱情邀約，更與他過去在台北縣政府、新北市府任內政績密切相關。

李四川在影片中提到，自己對泰山「非常有感情」，接受徵召後第一個選擇回到泰山，自己在泰山也留下「一些東西」，他也提到，鄉親看到他也秀出當時他到泰山的照片，笑稱「我那時候真的很年輕」。

李四川說，這幾年侯友宜市長做得很好，他自己也常常學他「少說多做」，他也謙稱「我是拿錘子，不是拿麥克風的，不是很會講話，但是很會做事」。

新北地方人士指出，李四川過去擔任台北縣副縣長、新北市副市長期間，主要督導區域包含新莊、泰山、五股與林口等區，與地方互動密切，其中最具代表性的，就是當年透過行政協調與文化保存機制，解決地方具歷史意義的北台首學「明志書院」土地產權問題，讓地方文教資產得以延續。

同時李四川也將「應化大排」從一條野溪，整治為兼具防洪、環保與休憩功能的生態空間，現今種滿櫻花等，成為地方重要休憩空間。

地方人士指出，李四川雖離開新北幾年，但過去留下的政績與對未來的願景，將持續藉由地方下鄉之旅傳達，為新北市長選戰逐步累積能量。