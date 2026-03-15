楊瓊瓔首場造勢後說準備接棒盧秀燕 網友：比民調、贏的上場

立委楊瓊瓔爭取國民黨提名要選台中市長，她昨天下午在大雅區辦萬人挺瓔團結大會，昨晚在臉書發文說她已準備好接棒盧秀燕；許多支持者留言相挺，一名網友則留言「如你不相信江比你有勝算，就比民調，贏的上場，就沒話可說了吧」，此留言獲得多人按讚。

立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔爭取選台中市長，國民黨本月底將以民調決定人選；二人昨天都辦造勢活動，楊瓊瓔昨天是首場造勢，安排在大雅她的本命區，上萬人到場，遊覽車也排到一公里外的雅潭路段停放。

楊瓊瓔昨晚在臉書發文「我準備好了！接棒盧秀燕，打造國際智慧台中」，她說昨天的萬人挺瓔團結大會，看到滿滿的鄉親與百工百業的好朋友站出來力挺，她滿滿的感動，這裡不只是一個會場，更是我們共同的家；她的初心，鄉親的事，就是自己天大的事。

楊瓊瓔說，25歲那年，她成為全台灣最年輕的省議員，30多年來，她從來沒有離開過台中，因為她始終相信「鄉親的事，就是我天大的事」！從國會爭取預算，到擔任副市長落實政策，她是台灣政壇少數同時具備立法經驗與行政歷練的候選人。

她在臉書拜託大家當她的分身，提醒大家，3月25日到3月31日晚上6點到10點，如果接到初選民調電話，請大聲「懇請唯一支持楊瓊瓔」。

她的發文獲得多人按讚與留言，但也有網友表明自己唯一支持江啟臣，更有網友說，現在只能比民調定輸贏，贏的上場，大家應該都沒話說。