新聞幕後／大位競合 藍營4顆太陽浮現

聯合報／ 本報記者鄭媁程平張文馨

國民黨軍購特別條例，到本周末的藍白共同願景記者會、城市治理活動，映照國民黨從現在起到二○二六及二○二八的山頭角力。

2026九合一選舉

國民黨對內有藍白合、對抗民進黨的目標，對外要維持對美關係，維繫華府的信任，為重返執政鋪平道路，光是一個軍購案，過程中先是有立法院長韓國瑜公開喊話別擋軍購，又有台中市長盧秀燕私下表達美方期待的是九千億元的版本，前主席朱立倫亦透過子弟兵提出九千億元版本，國民黨立院黨團將智庫的「三千五百億元+Ｎ」微調成「三千八百億元+Ｎ」的規模。

在賴清德總統提出一點二五兆元的軍購特別預算後，華府表態歡迎，讓國民黨壓力山大。國民黨立委徐巧芯串連提案和盧秀燕夜宴藍委談到軍購，在在顯示了黨內對於美方態度的關注。知情人士說，盧秀燕深知需藉訪美向美方傳達藍營理性聲音，若美無法滿意，誰代表參選總統，美方恐都不願支持。

朱立倫藉子弟兵、桃園市議員凌濤的表態，背景也在於美方早在農曆年前便與朱立倫會面，請託在黨內推動與美方主張相近的版本通過；而對於這點，黨中央人士並不意外，直言向來走美國路線的朱立倫在二○二八年前還會「有戲」。

韓國瑜表態促軍購條例交付審查，並多次與美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言互動，熟知選戰操作的人分析，韓國瑜上次選總統沒獲得美方信任，近來的動作明顯是要化解美方質疑。一直被外界質疑過於親中的國民黨主席鄭麗文則是早在農曆春節前就找上韓國瑜，盼協助推動合理軍購。

藍營大咖在軍購議題上的表態，都有對美國釋放訊息的盤算。鄭麗文和民眾黨主席黃國昌藉由共同願景相互拉抬，朱立倫和韓國瑜將在今日同台，盧秀燕本周訪華府與美方官員「交心」。黨內咸認，盧秀燕、韓國瑜、朱立倫及鄭麗文四個太陽已浮現。

美國在台協會 國民黨 朱立倫 韓國瑜 盧秀燕 鄭麗文 華府 軍購

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