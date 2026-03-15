聲援川伯 朱立倫串聯北北基桃

藍白黨魁鄭麗文與黃國昌昨主持藍白共同願景發表會，國民黨前主席朱立倫昨主辦「模擬Mega City：模擬方城市」青年營隊，兩場活動同時舉行被黨內解讀為大咖較勁。黨內人士說，昨天集結基北北桃，今日朱與立法院長韓國瑜同台，集結藍營內最穩健的力量；也有國民黨人士呼籲，真正要打敗的對象是民進黨。

鄭麗文和黃國昌的藍白願景會從前天改到昨天舉行，與朱立倫的青年營隊撞期，青年營隊今舉行第二場次，朱立倫將與韓國瑜同台，再引發聯想。

藍白願景會改期被黨內解讀為，黨中央想爭新聞版面，不想讓基北北桃首長在今年選戰搞「東南自保」。國民黨文傳會副主委尹乃菁昨說，前天有立法院會甲動，為避免影響出席狀況與分散新聞焦點而改期，與朱立倫的活動無關。白營也說是他們主動要求國民黨延期，改到昨天。

黨內人士指出，朱立倫、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑跟國民黨新北市長參選人李四川昨日齊聚，形同首場聯合造勢，讓北部成為聯合攻防區，對外則傳遞「集結藍營內最穩健的力量」。

針對鄭麗文，黨內有意見認為，鄭自認兩岸路線和鄭習會是利多，會受中南部熱烈歡迎，實際上，國民黨最強優勢在地方治理跟經濟民生，倘若選戰主軸變成兩岸跟鄭習會，將危及選情；此外，鄭麗文不會坐視縣市首長跟黨中央今年選戰脫鉤。

另有藍營人士說，不必過度解讀，真正要競爭的對象是民進黨，而非國民黨內互爭。

朱立倫昨在青年營隊活動表示，他作為是新北市的老市長，有責任讓城市更好，李四川是未來帶領新北的優秀市長；蔣萬安說，他跟李四川「一個眼神就有默契」，接下來一定並肩作戰；張善政表示，與李四川是舊識，台灣唯有基北北桃結合，最有機會媲美紐約、巴黎。