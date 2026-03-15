聲援川伯 朱立倫串聯北北基桃

聯合報／ 記者屈彥辰劉懿萱／台北報導
「模擬Mega City：模擬方城市」青年營隊昨舉行，營隊總導師朱立倫（中），邀台北市長蔣萬安（左二）、桃園市長張善政（右二）、基隆市長謝國樑（右），以及新北市長參選人李四川（左）等擔綱市長講座。記者黃義書／攝影
「模擬Mega City：模擬方城市」青年營隊昨舉行，營隊總導師朱立倫（中），邀台北市長蔣萬安（左二）、桃園市長張善政（右二）、基隆市長謝國樑（右），以及新北市長參選人李四川（左）等擔綱市長講座。記者黃義書／攝影

藍白黨魁鄭麗文與黃國昌昨主持藍白共同願景發表會，國民黨前主席朱立倫昨主辦「模擬Mega City：模擬方城市」青年營隊，兩場活動同時舉行被黨內解讀為大咖較勁。黨內人士說，昨天集結基北北桃，今日朱與立法院長韓國瑜同台，集結藍營內最穩健的力量；也有國民黨人士呼籲，真正要打敗的對象是民進黨。

2026九合一選舉

鄭麗文和黃國昌的藍白願景會從前天改到昨天舉行，與朱立倫的青年營隊撞期，青年營隊今舉行第二場次，朱立倫將與韓國瑜同台，再引發聯想。

藍白願景會改期被黨內解讀為，黨中央想爭新聞版面，不想讓基北北桃首長在今年選戰搞「東南自保」。國民黨文傳會副主委尹乃菁昨說，前天有立法院會甲動，為避免影響出席狀況與分散新聞焦點而改期，與朱立倫的活動無關。白營也說是他們主動要求國民黨延期，改到昨天。

黨內人士指出，朱立倫、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑跟國民黨新北市長參選人李四川昨日齊聚，形同首場聯合造勢，讓北部成為聯合攻防區，對外則傳遞「集結藍營內最穩健的力量」。

針對鄭麗文，黨內有意見認為，鄭自認兩岸路線和鄭習會是利多，會受中南部熱烈歡迎，實際上，國民黨最強優勢在地方治理跟經濟民生，倘若選戰主軸變成兩岸跟鄭習會，將危及選情；此外，鄭麗文不會坐視縣市首長跟黨中央今年選戰脫鉤。

另有藍營人士說，不必過度解讀，真正要競爭的對象是民進黨，而非國民黨內互爭。

朱立倫昨在青年營隊活動表示，他作為是新北市的老市長，有責任讓城市更好，李四川是未來帶領新北的優秀市長；蔣萬安說，他跟李四川「一個眼神就有默契」，接下來一定並肩作戰；張善政表示，與李四川是舊識，台灣唯有基北北桃結合，最有機會媲美紐約、巴黎。

張善政 蔣萬安 朱立倫 國民黨 李四川 謝國樑

延伸閱讀

聯合報社論／「藍白合」節奏漸穩，柯文哲仍是壓力變數

李四川甫獲徵召戰新北 第一時間請益侯友宜、劉和然

新北提名李四川 鄭麗文：發揮最強引擎作用

戴湘儀傳不連任 藍營新北新莊區將提名3席

相關新聞

搶80萬雲林同鄉票 蘇巧慧、李四川尬場餐會飄選舉味

旅居新北的雲林人多達80萬人，每逢選舉年，新北雲林同鄉會成為藍綠政治人物兵家必爭之地。新北市雲林同鄉會今晚辦新春團拜餐會，副總統蕭美琴為民進黨市長參選人蘇巧慧拉抬聲勢，稱讚她最適合擔任新北父母官。新北市長侯友宜則為國民黨市長參選人李四川背書，感性地說「我今天把棒子交給四川兄，相信這棒子會接得很穩，（李四川）會接得比我更穩」。

下屆彰化縣長人選藍營難產 民進黨：已提前就戰鬥位置

下屆彰化縣長選舉，民進黨提名立法委員陳素月出馬，國民黨還在等立委謝衣鳯的家庭溝通。今天謝衣鳯面對記者提問若家人不支持，有經費參選嗎？她回答，經費不是問題。國民黨有意參選縣長的洪榮章重申尊重黨中央決定，柯呈枋相信有機制產生人選代表國民黨參選。

新聞幕後／大位競合 藍營4顆太陽浮現

從國民黨版軍購特別條例，到本周末的藍白共同願景記者會、城市治理活動，映照國民黨從現在起到二○二六及二○二八的山頭角力。

在野合作 藍白共推政見 正視民生

迎戰年底地方選戰，國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌昨辦共同願景記者會，在回應二○二六藍白合時，黃國昌說，上周和鄭初步交換意見後達成共識，最好的方式是全民調，兩黨將各推三名代表協議具體內容， 也會簽署政黨合作協議。

聲援川伯 朱立倫串聯北北基桃

藍白黨魁鄭麗文與黃國昌昨主持藍白共同願景發表會，國民黨前主席朱立倫昨主辦「模擬Mega City：模擬方城市」青年營隊，兩場活動同時舉行被黨內解讀為大咖較勁。黨內人士說，昨天集結基北北桃，今日朱與立法院長韓國瑜同台，集結藍營內最穩健的力量；也有國民黨人士呼籲，真正要打敗的對象是民進黨。

楊瓊瓔拚初選辦萬人造勢 拋三大升級願景打造「國際智慧台中」

國民黨台中市長提名之爭到最後階段，3月25到31日將進行民調，立委楊瓊瓔今天舉辦「萬人挺瓔」造勢活動。展現地方動員實力，並完整提出未來市政藍圖，主打「產業升級、基層升級、國際升級」三大方向，強調要在市長盧秀燕打下的基礎上，帶領台中邁向「國際智慧城市」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。