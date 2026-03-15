在野合作 藍白共推政見 正視民生

迎戰年底地方選戰，國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌昨辦共同願景記者會，在回應二○二六藍白合時，黃國昌說，上周和鄭初步交換意見後達成共識，最好的方式是全民調，兩黨將各推三名代表協議具體內容， 也會簽署政黨合作協議。

鄭麗文表示，雙方對於大方向和未來如何作業有高度共識，希望遵循兩黨內部機制，藍白合可以開大門走大路，中央通過協調小組後要因地制宜，一定會納入雙方候選人聲音，讓所有關係人意見能充分表達、被尊重。

針對年底縣市長選舉，藍白合可能涉及縣市包含新北、宜蘭、新竹市和嘉義市。媒體問及藍白合具體時程、不退選是否有懲罰機制，黃國昌說，兩黨完成政策願景簽署後，第二階段就是政黨合作協議，雙方初步交換意見，達成共識是，兩黨各推三名代表協議具體內容與文字擬定，待兩黨完成內部程序後簽署。

黃國昌說，「目前看到最好的方式的確是透過全民調」，但如何進行涉及技術問題，再給他們一點時間、空間。對民眾黨而言，既然簽政黨合作協議，若違反協議，不遵守遊戲規則、脫黨參選，民眾黨會有黨內紀律。

媒體追問競選團隊籌組、小內閣是否也納藍白政黨協議？黃國昌說，須尊重兩黨共同討論過程，接下來涉及深水區問題，除了兩黨中央意見有原則性協議外，也要尊重候選人跟在地聲音，相信雙方能發揮最高的智慧，做出最好安排。

藍白以正視民生、聯合治理、務實前行等三理念為基礎，提出社會福利、居住正義、環境永續、ＡＩ產業治理等四大共同願景。黃國昌說，安心照護關注三明治世代，如擴大補貼長者、孕婦、幼兒疫苗施打、擴大敬老卡適用範圍、擴大彈性托育服務等；全齡居住正義部分，提出「三宅一生」願景，大力蓋社宅、提供可負擔住宅、推動高齡友善住宅，讓青年、長者住得起。

鄭麗文說，捍衛環境永續願景，停止破壞式能源轉型，落實光電、風電環評等；ＡＩ城市願景部分，強調地方政府將是企業的數位靠山，消弭地方產業的數位焦慮，並偕同在地學校打造人才留用圈，強化產學合作。

黃國昌致詞指出，在野黨在國會推動多項改革，從立法層次合作邁向聯合治理，不僅是選舉合作，更不涉及權位交換；鄭麗文說，政治不該是唯我獨尊、你死我活的零和對抗，台灣必須步入民主成熟、深度對話及溝通協調的新時代。