搶80萬雲林同鄉票 蘇巧慧、李四川尬場餐會飄選舉味

旅居新北的雲林人多達80萬人，每逢選舉年，新北雲林同鄉會成為藍綠政治人物兵家必爭之地。新北市雲林同鄉會今晚辦新春團拜餐會，副總統蕭美琴為民進黨市長參選人蘇巧慧拉抬聲勢，稱讚她最適合擔任新北父母官。新北市長侯友宜則為國民黨市長參選人李四川背書，感性地說「我今天把棒子交給四川兄，相信這棒子會接得很穩，（李四川）會接得比我更穩」。

各縣市雲林同鄉會組織動員能力強、人數多，新北市雲林同鄉會更是規模龐大、凝聚力強的組織，旅居新北市的雲林人多達80萬人，實力驚人。新北藍綠政治人物都很看重雲林同鄉會，每逢同鄉會春酒、尾牙，大小型餐敘，都能看到藍綠政治人物齊聚，固樁、拓票意味濃。

新北市雲林同鄉會今晚在板橋辦理監事聯席會議暨新春團拜餐會，場面盛大，副總統蕭美琴出席，新北綠營要角齊聚，包含市長參選人蘇巧慧，及立委吳秉叡、林淑芬、李坤城，及多位市議員及議員參選人都出席爭取曝光。

蕭美琴稱讚蘇巧慧擁有多年政治歷練和智慧，既有「護國院長」蘇貞昌的魄力，又有「水獺媽媽」的溫暖，蘇巧慧會發揮衝勁照顧新北市民，「她最適合擔任新北父母官」。

蘇巧慧說，她是2026新北市長選舉中，唯一這十年來和新北一起成長的參選人，從她宣布參選新北市長以來，已經過500多天，她和團隊沒有一天懈怠，過年前走訪超過30處市場、30間廟宇，陸續提出「六大福利政見」。

蕭美琴、蘇巧慧一同登場催票，同黨立委、議員一字排開，展現氣勢。新北市長侯友宜在蕭美琴離開後抵達，李四川因行程耽擱較晚到場，侯友宜留在現場等李四川，待李抵達達後，兩人上台拜票，展現好默契。

侯友宜致詞時感謝市民一路相挺，細數軌道建設、日照中心等市政成績單，他說，任期剩不到300天，會將一天當三天用，「要來接新北市的市長，我只有一個願望，要腳踏實地，對基層認真打拚做事」。

侯也強力推薦李四川，強調兩人認識多年有共同願景，李四川是基層出身、腳踏實地做工程的人，對新北市熟稔，他們口才都不好，卻都是實在做事的人，「我今天把棒子交給四川兄，相信這棒子會接得很穩，（李四川）這個棒子會接得比我更穩」。李四川則說，他會在侯友宜奠定的基礎上繼續為新北努力。

新北藍綠政治人物都很看重雲林同鄉會，民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）今晚逐一敬酒，要爭取更多認同。圖／蘇巧慧團隊提供