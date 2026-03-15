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藍營台中市長初選姐弟之爭…江啟臣大咖站台、楊瓊瓔市民開講

聯合報／ 記者黑中亮陳敬丰／台中報導
立法院副院長江啟臣（中）昨辦造勢，邀請謝龍介（右）、柯志恩（左）站台，強調六都連線、強強聯手。記者陳敬丰／攝影
立法院副院長江啟臣（中）昨辦造勢，邀請謝龍介（右）、柯志恩（左）站台，強調六都連線、強強聯手。記者陳敬丰／攝影

國民黨台中市長提名初選月底將民調，「姐弟之爭」白熱化，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔昨天都辦造勢大會，江邀請謝龍介、柯志恩等大咖助陣，主打「六都連線、強強聯手」；楊瓊瓔則營造溫馨歡樂氛圍，邀請小市民助講，凸顯「市民最大、市民做主」。

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江啟臣昨下午在台中市南區醒修宮舉辦中西東南區見面會，現場湧入近千人，手舉小扇高呼「唯一支持江啟臣」，除邀請國民黨提名的台南市長參選人謝龍介、高雄市長參選人柯志恩外，還有台中市長盧秀燕的子弟兵立委羅廷瑋、台北市議員鍾沛君、台中市議員林霈涵和張彥彤等人現身相挺。

江啟臣強調，此次邀請謝、柯站台，是希望六都連線、強強聯手，台中不能成為二○二六年的缺口，八年前國民黨好不容易重返執政，在盧秀燕治理下，讓台中成為幸福城市，但這還不夠，接棒者必須讓台中更好、更成功、更國際化，他有信心接棒。

柯志恩表示，台中和高雄一樣，都處於關鍵時刻，需要走向世界，領導者要有國際觀；謝龍介拜託大家疼惜支持，給江啟臣一次機會，讓高雄、台南與台中都變得更好。

立委楊瓊瓔（中）在首場「萬人挺瓔」團結大會中強調，首場造勢是急起直追的開始，而不是穩定領先的巡迴謝票。記者黑中亮／攝影
立委楊瓊瓔（中）在首場「萬人挺瓔」團結大會中強調，首場造勢是急起直追的開始，而不是穩定領先的巡迴謝票。記者黑中亮／攝影

相對江啟臣第三場造勢大會有大咖站台，楊瓊瓔昨天下午在台電大雅服務所旁停車場首場「萬人挺瓔團結大會」，採溫馨歡樂、音樂晚會風格，以娛樂式卡司營造人氣場面，還邀請基層工作者、青年、家庭主婦及各行各業的素人，分享對楊瓊瓔的認識，估計逾萬人到場。

楊瓊瓔說，「市民最大、市民做主」不只是口號，台中的發展從來不是少數人決定，而是來自每一位市民的共同努力，因此希望讓市民的聲音，成為決定城市方向的重要力量，因此萬人挺瓔團結大會不只是政治造勢，更是一場屬於市民的聚會。

楊瓊瓔表示，萬人挺瓔團結大會是個人爭取提名的起跑大會，特別是把活動定位成「市民的聚會」，凸顯市長與市民站在一起。面對選前的民調數字，她強調首場造勢對自己來說，是急起直追的開始，而不是穩定領先的巡迴謝票。

鍾沛君 盧秀燕 台中市

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