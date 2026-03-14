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楊瓊瓔拚初選辦萬人造勢 拋三大升級願景打造「國際智慧台中」

聯合報／ 記者黑中亮／台中報導
立委楊瓊瓔爭取國民黨台中市長提名，今天在本命區大雅舉辦萬人造勢活動。楊瓊瓔拋三大升級願景打造「國際智慧台中」。記者黑中亮／攝影
立委楊瓊瓔爭取國民黨台中市長提名，今天在本命區大雅舉辦萬人造勢活動。楊瓊瓔拋三大升級願景打造「國際智慧台中」。記者黑中亮／攝影

國民黨台中市長提名之爭到最後階段，3月25到31日將進行民調，立委楊瓊瓔今天舉辦「萬人挺瓔」造勢活動。展現地方動員實力，並完整提出未來市政藍圖，主打「產業升級、基層升級、國際升級」三大方向，強調要在市長盧秀燕打下的基礎上，帶領台中邁向「國際智慧城市」。

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楊瓊瓔表示，近年來台中在交通建設、城市治理等方面持續進步，城市體質愈來愈強，未來若有機會接棒市政，將在既有基礎上全面衝刺升級，讓台中不只是台灣的重要城市，更成為面向世界的國際城市。

在產業發展方面，楊瓊瓔指出，台中最大的優勢在於產業基礎雄厚，從精密機械到科技製造已形成完整產業鏈，但未來競爭關鍵將不只在製造，而是結合人工智慧、智慧製造與科技研發。她主張推動中科與大肚山科技走廊升級為「AI與智慧製造核心」，不僅發展製造產業，也要引進研發中心、AI實驗室及全球科技合作平台，吸引世界級科技資源落腳台中。

她也強調，市府將協助台中傳統機械產業全面轉型，從傳統工廠邁向智慧工廠、數位工廠與AI工廠，透過產業升級帶動薪資成長，讓台中年輕人能在地就業、不必北漂或南漂，「白天在智慧科技園區上班，晚上回家陪家人吃飯」，打造更具生活品質的城市。

在基層治理方面，楊瓊瓔認為，城市治理的關鍵在基層，里長與鄰長最了解民眾需求。未來將推動提高里鄰建設服務經費與鄰長工作協助費，讓基層有更多資源服務民眾。同時也規劃全面升級各地里民活動中心，轉型為「智慧共享空間」，導入智慧健康監測與社區照顧服務，並提供遠距工作及創業交流空間，讓社區成為居民生活的重要據點。

在城市發展格局上，楊瓊瓔則提出打造台中成為「國際門戶城市」的願景。她表示，台中位處台灣地理中心，若交通建設完善，將具備發展為國際門戶的條件。未來將全力推動三大交通建設，包括捷運藍線上任後立即動工、加速捷運橘線與綠線延伸規劃與送件，建構完整的大眾運輸網絡；同時推動清泉崗國際機場全面升級，打造真正的國際航空門戶，吸引企業、觀光客與投資人直接飛抵台中。

楊瓊瓔表示，未來的台中不僅要更便利、更進步，更要成為「年輕人願意留下、產業願意投資、世界願意來訪」的城市，這也是她提出「國際智慧台中」願景的核心目標。

立委楊瓊瓔爭取國民黨台中市長提名，今天在本命區大雅舉辦萬人造勢活動。圖／楊瓊瓔辦公室提供
立委楊瓊瓔爭取國民黨台中市長提名，今天在本命區大雅舉辦萬人造勢活動。圖／楊瓊瓔辦公室提供

智慧城市 台中 楊瓊瓔 國民黨 盧秀燕

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