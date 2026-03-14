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韓國瑜主任許原榮拚北市議員初選 民眾憶10多年前選服「我一直記得你」

聯合報／ 記者程平／台北報導
立法院長韓國瑜辦公室主任、前立委費鴻泰辦公室主任許原榮在市場掃街拜票。圖／取自許原榮臉書
立法院長韓國瑜辦公室主任、前立委費鴻泰辦公室主任許原榮在市場掃街拜票。圖／取自許原榮臉書

台北市松山信義藍營議員初選激烈，立法院長韓國瑜辦公室主任、前立委費鴻泰辦公室主任許原榮在臉書表示，在草埔市場拜票時，碰到一位民眾說「我已知道你已經忘記我，但我一直記得你」，提到十多年前為了一個選服，前前後後來了三、四趟，跟住戶懇談，讓她記到現在。許原榮說，20多年了他的電話沒變過、人沒離開過，願意把經驗轉化成守護松山和信義的力量。

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國民黨台北市議員初選登記尚未起跑，已表態的人選全都積極投入拜票活動。許原榮透過臉書發文分享市場拜票經歷，他提到有一位大姐拉著他說「你十幾年前幫我解決了大難題，我知道你已經忘記我了，但我一直都還記得你！」、「你有夠拚的，我們在山坡邊上的問題，只有費鴻泰很用心的親自帶各單位，爬到我們那邊去找方法解決問題，其中就你這助理最認真，自己前前後後來了三四趟，跟我們住戶談，所以我永遠記得你。」

許原榮表示，他沒有忘記政治最終要回歸到服務，這次是他為自己挺身而出，也需要民眾支持。網友在底下留言，說「看到大姐還記得你，證明當年的認真都留在鄉親心裡了」，也有韓國瑜粉絲留言說「韓院長的戰將一定要支持」。

國民黨 費鴻泰 韓國瑜

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