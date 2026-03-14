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雲林同鄉會團拜 副總統、侯友宜各推新北市長人選

中央社／ 新北14日電

新北市雲林同鄉會今晚新春團拜，充滿競選新北市長的氣氛。副總統蕭美琴推薦民進黨立委蘇巧慧是有創意與衝勁的年輕人；市長侯友宜則推薦前北市副市長李四川是最佳接棒人選。

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新北市雲林同鄉會總會理監事聯席會議暨115年新春團拜，今晚在板橋區的餐廳舉行。蕭副總統致詞推薦民進黨立委蘇巧慧的柔軟身段與智慧，擁有年輕人的創意與衝勁，希望雲林鄉親支持蘇巧慧，有機會當選市長以照顧市民。

蕭副總統說，以往她在花蓮經營時也受到雲林同鄉的照顧與鼓勵，感覺到雲林人出外打拚的韌性。尤其，在工商界可以看見雲林人對國家的貢獻，及回饋故鄉的精神，展現雲林人以實力為後盾團結向前走；這是台灣社會的縮影，如同台灣面臨地緣政治與國際情勢、內部壓力的挑戰，總能一步一步向前走。

蕭副總統說，許多外賓對於台灣經濟成長的成績刮目相看，但政府將持續擴大照顧百工百業、托育、長照，也盼望外界支持國防預算，讓國家在安全的前提下，全心拚經濟讓社會更富裕。

蘇巧慧致詞表示，10年來受到鄉親的疼惜從事民意代表，並腳踏實地的前行，希望有機會能擴大服務。她也逐一介紹民進黨籍市議員參選人，希望鄉親支持願意參與服務年輕的「新北隊」新世代。

市長侯友宜出席餐會，除向在場的蘇巧慧打招呼，也感謝80萬雲林鄉親的疼惜，一起打拚為新北土地貢獻。他逐一闡述軌道建設、日照中心等市政建設的成果，任期剩下的時間將1天當3天用，後續接任者也要無縫接軌。他並肯定李四川擔任新北市副市長期間，彼此配合無間，也推薦李四川是基層出身的工程人，希望鄉親支持認真做事的事務官。

出席餐會的李四川說，以回娘家的心情向鄉親問候，並感謝以往推動新北市政時的支持。他感謝侯友宜打下的基礎，希望繼續能夠延續市政為民服務。

百工百業 蕭美琴 新北

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