朱立倫辦都市治理青年營隊 盼北北基桃成台灣火車頭

國民黨前主席朱立倫今偕同台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑，以及新北市長參選人李四川共同為「模擬Mega City：模擬方城市」營隊活動揭幕，開辦市長講堂，由蔣萬安、張善政、李四川親授都市治理經驗，討論城市發展願景，期待拓展青年視野與格局，培養公共政策的思辨能力。

朱立倫表示，根據聯合國、OECD國際組織等定義，1000萬人口以上就是Mega City，北北基桃的官方人口925萬人，實質生活的人口超過1000萬人，其中工商登記最多的城市是台北市，工廠最多的城市是新北市，工業產值最高的是桃園市，海港進出物流最多的則是基隆市，而北北基桃Mega City無論從人口、經濟戰略到台灣整體的發展潛力，都扮演著最重要的角色；盼這個Mega City能夠成為台灣的火車頭、門戶、動力的來源，讓台灣更好，讓中華民國更好。

張善政表示，要勇敢去做別人不敢做的事，比如桃園正在規畫「可負擔住宅」，運用政府在建管上的公權力，以公開透明的容積獎勵或制度，政府無須負擔資金，卻使房子以低於市價出售年輕人。另外，更要以人為本，使年輕人的住宅能夠更靠近捷運站。

蔣萬安以台北市推動「鮮奶政策」為例指出，當中央因政策執行有礙而停擺時，地方政府不能因為困難就放棄，因此北市府整合四大超商與數位學生證系統，逐步排除技術問題，讓政策順利上路。

蔣萬安談到產業發展與國際布局，以爭取輝達（NVIDIA）落腳北士科的經驗，指出城市治理除了回應時代需求，也必須主動把握機會、創造契機；輝達選擇台北，不只是為台北科技產業注入新動能，更代表世界對台北、對台灣的信任，未來也將進一步帶動AI產業聚落成形，替台北長遠發展奠定更深厚基礎。

李四川則從多年工程與市政治理經驗出發，指出城市治理最根本的目標，就是讓人民安心，讓市民每天出門上班、上學都能更安全、更便利。他強調，城市的進步不是一蹴可幾，而是從道路、交通設施、公共空間到各項基礎建設，一點一滴累積而成，而所有制度與規範背後最重要的出發點，都是守住安全底線。

李四川強調，未來北北基桃的整合不只是行政區合作，更應落實在交通、觀光與整體生活圈的串聯。從過去雙北推動「1280月票」到後來發展為「TPASS」的經驗來看，證明跨縣市合作雖然困難，卻能累積出真正便利民眾的政策成果，如果未來可以設計一種「觀光周遊券」的交通票券，整合交通、住宿與觀光資源，讓外地遊客來北北基桃旅遊幾天，一張票就可以搭車、住飯店、逛景點，那整座城市的發展就會更完整，也使北北基桃形成更完整的共同生活圈，成就市民實際感受到便利與進步。