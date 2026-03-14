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鏡週刊爆童子瑋直追！綠民調差6.2個百分點 謝國樑老神在在回1句

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鏡週刊爆童子瑋直追！綠民調差6.2個百分點 謝國樑老神在在回1句

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
謝國樑以基隆發展為案例說明城市定位、治理策略與未來建設方向，並鼓勵青年以宏觀視角思考城市發展。圖／基隆市政府提供
謝國樑以基隆發展為案例說明城市定位、治理策略與未來建設方向，並鼓勵青年以宏觀視角思考城市發展。圖／基隆市政府提供

鏡週刊昨報導基隆市長選舉綠營流出最新內參民調顯示，民進黨參選人議長童子瑋與尋求連任的國民黨市長謝國樑差距拉近到10個百分點以內，謝國樑支持度39.3%、童子瑋33.1%。謝國樑今天受訪回應指出，綠營內參民調難免對綠營較有利，他專心市政，並提及目前基隆已是全台最安全的城市。

2026九合一選舉

「2026成功方程式：模擬 Mega City」青年政治實戰營今在台北舉行，謝國樑與青年學子交流城市治理經驗。謝受訪時媒體詢問綠內參民調，謝國樑特別提及，基隆去年的交通事故已降到全島第一名，全般事故降到全島第二名，基隆已是全台交通最安全的城市，這是要加強跟民眾說明的。

謝國樑以基隆發展為案例說明城市定位、治理策略與未來建設方向，並鼓勵青年以宏觀視角思考城市發展，並和學生對談。

在治理實務，謝國樑分享市府近年推動公私協力設置候車亭、深化城市外交，並與日本、美國、韓國等多個姊妹市拓展交流合作；交通治理，謝國樑說明市府推動「行人友善」與「行人有序」政策，透過工程改善、教育宣導與執法並行，使近年交通事故顯著下降，逐步建立更安全的通行環境。

談及未來發展，謝國樑表示，基隆正推動基隆—南港捷運延伸計畫，串聯北北基生活圈，帶動產業升級與人口回流。市府並於SB18站周邊規畫「基隆智慧科技園區」，整合辦公、商業與生活機能，打造兼具產業發展與居住品質的城市新核心。

此外，謝說，八斗子遊艇碼頭亦將朝國際遊艇港發展，結合遊艇服務、海洋教育與休閒產業，預計5年內完成主題飯店、商場、海洋學院與遊艇俱樂部建置，強化海洋經濟與觀光動能。

謝國樑以基隆發展為案例說明城市定位、治理策略與未來建設方向，並鼓勵青年以宏觀視角思考城市發展。圖／基隆市政府提供
謝國樑以基隆發展為案例說明城市定位、治理策略與未來建設方向，並鼓勵青年以宏觀視角思考城市發展。圖／基隆市政府提供

交通事故 童子瑋 謝國樑 民調

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