2萬人力挺！楊瓊瓔大雅喊「接棒盧秀燕」 誓打造台中耀眼十年

國民黨台中市長參選人、立委楊瓊瓔拚接班！今天下午於大雅區舉行「萬人挺瓔團結大會」，現場湧入超過2萬名支持者，將會場擠得水洩不通；楊瓊瓔在支持者簇擁下壓軸登場，高喊「我準備好了！」，宣示將承接市長盧秀燕的市政藍圖，帶領台中邁向更璀璨的下一個十年。

活動自下午3時起，來自大台中各地的支持者便絡繹不絕湧入。主辦單位雖準備了1萬2千張座椅，仍不敷使用，熱情群眾甚至外溢至雅潭路兩側站立關切。現場星光熠熠，沈文程、曾心梅、喬幼等多位藝人接力演出；其中蔡佳麟演唱時，巧妙將歌詞改為「愛妳瓊瓔、瓊瓔、瓊瓔」，引發台下萬人齊聲高喊「凍蒜」，氣勢震撼全場。

現場包含立委顏寬恒、市議員吳呈賢、賴朝國及多位里長與百工百業代表皆到場助陣，肯定「台中的女兒」市政歷練，議員吳呈賢強調，楊瓊瓔23歲從政至今，歷任省議員、7屆立委及台中市副市長，豐富的行政與立法經驗是接棒市長的最佳人選，賴朝國則盛讚楊瓊瓔「接地氣」，對民眾請託案件使命必達。

楊瓊瓔感性告白，「我是台中的女兒，這是我一生最愛的土地！」楊瓊瓔致詞時一度感性表示，自己走遍台中29個行政區，從未離開。她坦言雖曾遭遇挫折，但服務初心不變。面對台中突破286萬人口的挑戰，她承諾未來將針對交通、產業及城市治理全力衝刺。

國民黨台中市長參選人、立委楊瓊瓔今天下午面對超過2萬名支持者，高喊「我準備好了！」記者黑中亮／攝影

國民黨台中市長參選人、立委楊瓊瓔今天下午面對超過2萬名支持者，高喊「我準備好了！」記者黑中亮／攝影

國民黨台中市長參選人、立委楊瓊瓔今天下午面對超過2萬名支持者，高喊「我準備好了！」記者黑中亮／攝影