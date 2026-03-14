快訊

屏東賽嘉飛行場傳意外！男駕滑翔傘墜落 送醫搶救不治

從冬天到夏天…明低溫恐跌破10度 下周中南部高溫衝上30度

聽新聞
0:00 / 0:00

2萬人力挺！楊瓊瓔大雅喊「接棒盧秀燕」 誓打造台中耀眼十年

聯合報／ 記者黑中亮／台中報導
國民黨台中市長參選人、立委楊瓊瓔今天下午面對超過2萬名支持者，高喊「我準備好了！」記者黑中亮／攝影
國民黨台中市長參選人、立委楊瓊瓔今天下午面對超過2萬名支持者，高喊「我準備好了！」記者黑中亮／攝影

國民黨台中市長參選人、立委楊瓊瓔拚接班！今天下午於大雅區舉行「萬人挺瓔團結大會」，現場湧入超過2萬名支持者，將會場擠得水洩不通；楊瓊瓔在支持者簇擁下壓軸登場，高喊「我準備好了！」，宣示將承接市長盧秀燕的市政藍圖，帶領台中邁向更璀璨的下一個十年。

2026九合一選舉

活動自下午3時起，來自大台中各地的支持者便絡繹不絕湧入。主辦單位雖準備了1萬2千張座椅，仍不敷使用，熱情群眾甚至外溢至雅潭路兩側站立關切。現場星光熠熠，沈文程、曾心梅、喬幼等多位藝人接力演出；其中蔡佳麟演唱時，巧妙將歌詞改為「愛妳瓊瓔、瓊瓔、瓊瓔」，引發台下萬人齊聲高喊「凍蒜」，氣勢震撼全場。

現場包含立委顏寬恒、市議員吳呈賢、賴朝國及多位里長與百工百業代表皆到場助陣，肯定「台中的女兒」市政歷練，議員吳呈賢強調，楊瓊瓔23歲從政至今，歷任省議員、7屆立委及台中市副市長，豐富的行政與立法經驗是接棒市長的最佳人選，賴朝國則盛讚楊瓊瓔「接地氣」，對民眾請託案件使命必達。

楊瓊瓔感性告白，「我是台中的女兒，這是我一生最愛的土地！」楊瓊瓔致詞時一度感性表示，自己走遍台中29個行政區，從未離開。她坦言雖曾遭遇挫折，但服務初心不變。面對台中突破286萬人口的挑戰，她承諾未來將針對交通、產業及城市治理全力衝刺。

國民黨台中市長參選人、立委楊瓊瓔今天下午面對超過2萬名支持者，高喊「我準備好了！」記者黑中亮／攝影
國民黨台中市長參選人、立委楊瓊瓔今天下午面對超過2萬名支持者，高喊「我準備好了！」記者黑中亮／攝影

國民黨台中市長參選人、立委楊瓊瓔今天下午面對超過2萬名支持者，高喊「我準備好了！」記者黑中亮／攝影
國民黨台中市長參選人、立委楊瓊瓔今天下午面對超過2萬名支持者，高喊「我準備好了！」記者黑中亮／攝影

國民黨台中市長參選人、立委楊瓊瓔今天下午面對超過2萬名支持者，高喊「我準備好了！」記者黑中亮／攝影
國民黨台中市長參選人、立委楊瓊瓔今天下午面對超過2萬名支持者，高喊「我準備好了！」記者黑中亮／攝影

國民黨台中市長參選人、立委楊瓊瓔今天下午面對超過2萬名支持者，高喊「我準備好了！」記者黑中亮／攝影
國民黨台中市長參選人、立委楊瓊瓔今天下午面對超過2萬名支持者，高喊「我準備好了！」記者黑中亮／攝影

曾心梅 顏寬恒 台中市 楊瓊瓔 盧秀燕 國民黨

延伸閱讀

盧秀燕赴波士頓僑宴 強調領導人要解決國家內部衝突「團結真有力」

姊妹市治理交流 盧秀燕抵美演說

台中市長盧秀燕訪美 首訪新罕州姊妹市 13日與波士頓市長吳弭會面

藍台中市長提名倒數最後2周...江啟臣大咖挺 楊瓊瓔大造勢

相關新聞

下屆彰化縣長人選藍營難產 民進黨：已提前就戰鬥位置

下屆彰化縣長選舉，民進黨提名立法委員陳素月出馬，國民黨還在等立委謝衣鳯的家庭溝通。今天謝衣鳯面對記者提問若家人不支持，有經費參選嗎？她回答，經費不是問題。國民黨有意參選縣長的洪榮章重申尊重黨中央決定，柯呈枋相信有機制產生人選代表國民黨參選。

2萬人力挺！楊瓊瓔大雅喊「接棒盧秀燕」 誓打造台中耀眼十年

國民黨台中市長參選人、立委楊瓊瓔拚接班！今天下午於大雅區舉行「萬人挺瓔團結大會」，現場湧入超過2萬名支持者，將會場擠得水洩不通；楊瓊瓔在支持者簇擁下壓軸登場，高喊「我準備好了！」，宣示將承接市長盧秀燕的市政藍圖，帶領台中邁向更璀璨的下一個十年。

江啟臣第三場造勢大會 謝龍介、柯志恩站台「六都連線、強強聯手」

國民黨台中市長提名「姐弟之爭」進入白熱化階段，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔今天都辦造勢大會，江邀請到藍營確定提名的台南市長參選人謝龍介、高雄市長參選人柯志恩助陣，主打「六都連線、強強聯手」，力拚月底民調順利出線。

大雅街頭變KTV！楊瓊瓔萬人挺瓔大會 歌手輪番上陣暖爆台中

楊瓊瓔大雅首場「萬人挺瓔團結大會」，今天下午打出第一場「萬人規格」的庶民造勢活動，強調不採取傳統政治動員，而採溫馨歡樂、音樂晚會風格，以娛樂式卡司營造人氣場面，對上江啟臣爭取「大老派系」集結的氣勢，同時也為3月底的國民黨內民調初選暖身。

遭檢舉「政治投機分子」 藍選將李孝亮：抹黑、扭曲的政治操作

國民黨中正萬華市議員擬參選人李孝亮，遭黨內同志具名檢舉，在大罷免案期間遭檢方偵辦時，嚴重損害黃呂錦茹主委及國民黨黨之政治操守，建請開除黨籍或撤銷其參選資格。對此，李孝亮指出，這樣的抹黑、扭曲根本就是政治操作。

不合傳聞滿天飛 陳玉珍：與鄭麗文情同姐妹「我現在就能打給她」

中國國民黨金門縣黨部今日上午在葡京餐廳舉行「幸福加馬新春團拜暨任務型工作委員會成立授證活動」，由縣黨部主委、立委陳玉珍主持頒證，國民黨副主席、黃復興黨部主委季麟連代表黨中央跨海到場，為藍營備戰年底選舉加油打氣，現場氣氛熱絡。針對有媒體報導指出，國民黨主席鄭麗文與陳玉珍不合傳聞，陳玉珍受訪時駁斥相關說法，強調兩人關係「情同姐妹」，外界揣測是無稽之談。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。