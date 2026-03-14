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江啟臣第三場造勢大會 謝龍介、柯志恩站台「六都連線、強強聯手」

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
江啟臣（中）今天邀請謝龍介（右）、柯志恩（左）站台，強調六都連線、強強聯手。記者陳敬丰／攝影
江啟臣（中）今天邀請謝龍介（右）、柯志恩（左）站台，強調六都連線、強強聯手。記者陳敬丰／攝影

國民黨台中市長提名「姐弟之爭」進入白熱化階段，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔今天都辦造勢大會，江邀請到藍營確定提名的台南市長參選人謝龍介、高雄市長參選人柯志恩助陣，主打「六都連線、強強聯手」，力拚月底民調順利出線。

2026九合一選舉

江啟臣今天在台中市南區醒修宮舉辦中西東南區見面會，現場湧入近千人，手舉小扇高呼「唯一支持江啟臣」；除了謝龍介與柯志恩，台中市長盧秀燕的子弟兵立委羅廷瑋、台北市議員鍾沛君、台中市議員林霈涵和張彥彤也現身相挺。

江啟臣強調，此次邀請謝、柯站台，是希望六都連線、強強聯手，台中不能成為2026的缺口，8年前國民黨好不容易重返執政，在盧秀燕治理下讓台中成為幸福城市，但這還不夠，接棒者必須讓台中更好、更成功、更國際化，他有信心接棒。

江啟臣表示，台中市天生麗質，地理位置好、氣候好、風土民情也好，雖然發展較晚，近年突飛猛進，已經躍升全台第二大城市，只要方向正確，成為人口300萬的國際級都市指日可待；世界上有許多城市不是首都，卻是該國最棒的城市，台中也做得到。

江啟臣重申「一二三四五」治理藍圖，一個願景要打造台中旗艦城，兩個定位分別是亞洲新核心、世界新都心，三個目標要讓市民安全、安定、安心，四大途徑分別是走向國際、均衡永續、產業升級、AI治理，五大面向聚焦交通公安、產業經濟、韌性永續、健康養護、文教社福。

柯志恩表示，江啟臣8年前就做好準備，雖在初選以0.6%之差敗給盧秀燕，但他尊重制度實現承諾，更在2020年國民黨最低谷時接任黨主席；8年過去，這次他已經準備好，更多了立法院副院長的資歷，台中和高雄一樣，都處於關鍵時刻，需要走向世界，領導者要有國際觀。

謝龍介指出，台南市1997年曾出現國民黨推出2名候選人的狀況，輸掉該屆市長選舉，此後藍營再也沒有奪回台南，因此他深知，儘管「手心手背都是肉」，國民黨不能再重蹈覆轍，江啟臣在方方面面都做好準備，拜託大家疼惜支持，給江一次機會，讓台中未來更進步，高雄、台南與台中都變得更好。

羅廷瑋強調，自己以前只知道勤跑基層，是江啟臣提醒，才了解城市的發展需要更長遠的規畫；很多人說江啟臣「穩了」，但3月最後一周電話民調時，民進黨支持者一定會電話灌票，他不希望國民黨的市長候選人最後是由民進黨支持者決定，懇請在場鄉親守好電話。

立法院副院長江啟臣舉辦中西東南區見面會，現場湧入近千人。記者陳敬丰／攝影
立法院副院長江啟臣舉辦中西東南區見面會，現場湧入近千人。記者陳敬丰／攝影

江啟臣（中）表示，台中發展較晚，但近年以躍升全國第二大城市，只要方向正確，躍升人口300萬的國際城市指日可待。記者陳敬丰／攝影
江啟臣（中）表示，台中發展較晚，但近年以躍升全國第二大城市，只要方向正確，躍升人口300萬的國際城市指日可待。記者陳敬丰／攝影

羅廷瑋 楊瓊瓔 台中市 江啟臣 柯志恩 謝龍介

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